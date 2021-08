De JBL y de diadema: así son los auriculares ‘bluetooth’ que ya acumulan más de 36000 valoraciones en Amazon

Los auriculares bluetooth están de moda. Son pocos los usuarios que aún no cuentan con los suyos y menos los que no desean conseguir algún modelo que se adapte a sus exigencias, pero también a sus bolsillos. Así, teniendo en cuenta los diferentes modelos disponibles en el mercado, los de botón son los que se han proclamado como los indiscutibles favoritos; entre otros motivos, por su pequeño tamaño. Pero, precisamente por ello, no están hechos para todos los públicos: hay quienes prefieren dispositivos más llamativos (¡y cómodos!) que ocupen más espacio. ¿También eres de los seguidores de los auriculares de diadema?

Estos modelos, característicos por su gran tamaño y por contar con almohadillas que rodean todo el pabellón auricular (sin llegar a introducirse en el conducto), son perfectos para los que buscan calidad de sonido y diseños únicos. Además, su precio no está alejado de los más demandados, pues es posible encontrar los de firmas conocidas como JBL por menos de 50 euros. Sirva de ejemplo los que se encuentran bajo estas líneas que, en Amazon, pueden ser tuyos por solo 40, gracias al descuento del 20% aplicado.

Los auriculares de diadema, de JBL. Amazon

No te los puedes perder por...

Su diseño. A diferencia de los de botón más discretos, los auriculares de diadema son perfectos para aquellos que no quieren pasar desapercibidos. Estos, en particular, cuentan además con un diseño azul, blanco o rosa para los que prefieren los colores llamativos. Eso sí, cada uno está sujeto a un precio diferente, así que, antes de meterlos en el carrito de la compra, no olvides revisarlo.

Su autonomía. Estos cascos disponen de una batería de hasta 16 horas, y con tan solo dos de carga, podrás disfrutar de muchas más horas (¡y continuas!) de reproducción de audio. ¿Se puede pedir más?

Sus conexiones múltiples. Sí, este 'gadget' permite cambios sin interrupciones. Atender una llamada telefónica mientras ves un video o escuchas música en cualquier otro dispositivo portátil es posible.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.