Estos días se ha celebrado en Barcelona el World Mobile Congress que ha vuelto a traer a la capital catalana todas las novedades tecnológicas de las marcas más punteras como Samsung, Apple o Huawei. La compañía china, que está estos días de aniversario, ha presentado uno de sus productos estrella, su nuevo portátil MateBook X Pro, ultraligero y de alto rendimiento, que va a lanzar en breve al mercado junto a otros dispositivos como tabletas u ordenadores de sobremesa. Además, Huawei ha presentado una nueva herramienta creada con la intención de conectar distintos aparatos de la marca para formar uno solo, la ha llamado 'Super Dispositivo'.

Es posible que todas estas novedades tecnológicas no lleguen al mercado hasta dentro de unos meses, así que, si necesitas renovar tu portátil lo mejor que sigas leyendo: en 20deCompras hemos encontrado, muy rebajado, uno de los ordenadores mejor valorados de Huawei y que ya avanza alguna de las novedades que se han presentado en Barcelona. Se trata del Matebook D14 con procesador Intel Core I5. Este modelo pertenece a la gama más vendida de la compañía y cuenta con lector de huella dactilar y un cargador de bolsillo compatible con el móvil. Además, su precio es imbatible, ahora tiene un descuento del 33% en Amazon con lo que te ahorrarás 200 euros en la compra.

Este portátil cuenta con sistema de arranque con huella dactilar. Amazon

Por qué nos ha enamorado

El Huawei D14 tiene una pantalla infinity de 14 pulgadas que llega hasta el marco con calidad 2K y cubre el cien por cien del espectro de colores para que no te pierdas detalle de tus series favoritas. Además, en su corazón late un procesador de ocho núcleos AMD RyzenTM de la serie 4000 que ofrece un rendimiento impecable en la multitarea y gran velocidad de arranque. Este modelo tiene 8 gigas de memoria RAM y un disco duro de 512 gigas, tarjeta gráfica AMD Radeon Graphics y Windows 10 Home.

El exclusivo sistema de arranque de este Matebook permite iniciar la sesión e identificarte en un solo paso con tu huella dactilar. Es fácil, seguro e instantáneo. Pero no solo eso, cuenta con un teclado con tres niveles de retroiluminación y un gran panel táctil donde nada más colocar tu móvil podrás compartir todos los archivos en segundos y trabajar con los dos dispositivos como si fueran uno solo.

¿Vas con prisas? Con 15 minutos de carga de su batería de 56 vatios será suficiente para ofrecerte hasta 2.5 horas de autonomía. Además, su cargador de bolsillo USB-C es más que un simple cargador: su cable desenchufable, puede utilizarse también para transferir datos de tus dispositivos.

Para finalizar, solo nos queda destacar un último detalle: su ligereza. Tiene un peso que no llega 1,4 kilos y su diseño es ultrafino, pero no se olvida de la conectividad. Cuenta con dos puertos USB 3.2, uno USB-C, uno HDMI y una salida para los auriculares y conexión rápida wifi 6. Todo esto por un precio que no llega a los 600 euros en Amazon.

