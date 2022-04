El pódcast es el nuevo formato radiofónico digital para contar historias y arrasa en multitud de plataformas. Solo hay que ver ejemplos actuales que lo están petando como Estirando el chicle de Victoria Martin y Carolina Iglesias con su espacio de comedia en el que abordan todo lo que les viene en gana: el mundo de las famosas, la falta de mujeres en la comedia, los viajes o la depilación. O también Entiende tu mente, un pódcast que se ha convertido en un auténtico fenómeno social para los amantes de la psicología creado por Molo Cebrián.

Sin olvidar otro formato que combina voz e imagen y sigue en lo alto de la actual forma de consumo de contenidos: YouTube. Los profesionales de la tecnología, con canales que ahora tienen miles de suscripciones y seguidores, empezaron con complicaciones: con una cámara y un micro en su habitación, por ejemplo. Estos primeros youtubers abrieron paso, al igual que los locutores de pódcast, a las nuevas generaciones. Y, ¿qué tienen en común ambos? La voz, por tanto, si tú también estás adentrándote en este mundo, desde 20deCompras te recomendamos que no pierdas de vista las ofertas en micrófonos profesionales y sonido de esta semana en Amazon.

El más rebajado

Con más de un 30% de descuento, este micrófono de la marca Marantz Professional (una de las mejores marcas en micros profesionales) es condensador USB con mezclador y toma de auriculares, ideal para pódcasts, streaming, juegos y YouTube. Se trata de una de las mejores selecciones del mercado, porque por 60 euros puede ser tuyo un micrófono muy versátil (tanto para Mac como PC), con una calidad muy alta para grabar, tanto pódcast, como videos en streaming. Es condensador por USB para grabar y no requiere controladores, además, está optimizado para Discord, Cortana, chat de voz y reconocimiento de voz.

No tendrás que preocuparte por el ruido ambiental, ya que contiene patrón polar cardiode para reducirlo. La toma de auriculares, por su parte, te ayudará a escuchar tu voz y modularla con los controles de ganancia y silenciamiento. Por otra parte, será una compra única, ya que no se requieren accesorios para montarlo. Viene ya incluida una pinza para ponerlo en el trípode y un cable USB también, así como el software MPC Beats para iniciar el pódcast de inmediato. ¡Lo tiene todo!, para que puedas grabar con calidad, profesionalidad y adentrarte en este mundo o mejorar tu andadura en él.

Micrófono de condensador USB con mezclador y toma de auriculares para pódcasts, 'streaming', juegos, y YouTube. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.