El ratón sin cables, ergonómico y con más de 23.700 valoraciones en Amazon existe, es de Logitech y ahora está ¡a mitad de precio!

¿Quién no está harto o harta de los ratones lentos, incómodos y que acaban dañando nuestras muñecas? Seas gamer o trabajes con un ordenador, estos problemas están a la orden del día, por tanto, buscar un modelo que sea inalámbrico, rápido, ergonómico, con suficiente batería y botones para nuestro día a día es un acierto seguro. Pero, el ratón perfecto no se ha inventado todavía o tiene unos precios estratosféricos. Esto era así hasta que llegó Logitech y su ratón G502. Y, como no, hasta que Amazon lo rebajó también casi 100 euros.

Por tanto, gracias a la marca y a la rebaja del ecommerce el ratón perfecto sí que existe. La emblemática forma que rebasó los límites del ratón óptico para gamers ha evolucionado con una carcasa liviana y una estructura interna de endoesqueleto que convierten a Logitech G502 en el ratón perfecto. Tiene un sensor Hero que ofrece un óptimo seguimiento de hasta 25.600 puntos por pulgada y un rendimiento de píxel sin aceleración. Pero, su larga lista de prestaciones, que veremos a continuación, no es solo lo mejor, sino su precio, ya que está rebajado más de la mitad.

¿Qué lo convierte en el mejor ratón?

Los botones principales de este ratón ofrecen un sistema de tensión con resorte metálico para una actuación rápida y precisa. No te dolerá, además, nunca más la muñeca porque su diseño es ergonómico y, ¡atención!, puedes personalizar el peso del ratón para optimizar su uso.

Hay que apuntar también, si te mueves en el universo gaming, que este modelo es capaz de detectar los movimientos a nivel subcrónico (dimensión inferior a la micra, para entendernos) por lo que puede seguir el movimiento de menos de una millonésima de metro con una precisión extrema para tus juegos más profesionales. Y, como no, para trabajar, si eres diseñador por ejemplo, con la máxima precisión. Por último, tendrás hasta 60 horas de uso, con solo una carga.

