Cómo llegar a quienes han apagado la televisión: así lo consiguió Virgin telco

Cada vez vemos más y más contenido audiovisual, sin embargo la televisión convencional pierde espectadores en todo el mundo. Las audiencias están ahí, pero han apagado la tele. Ahora ven vídeos en Youtube, Instagram o TikTok y consumen series en distintas plataformas audiovisuales. Por eso, las marcas deben reformular sus estrategias publicitarias para llegar a aquellos que han migrado al entorno digital. En el site de Think with Google podemos conocer la solución que adoptó Virgn telco para aterrizar en España. Un ejemplo de lo que se puede conseguir apostando por una estrategia multicanal.

Virgin telco es una empresa de telecomunicaciones que llegó a nuestro país en 2020 y buscaba conseguir que su marca llegase a una audiencia muy amplia y alcanzara a quienes no ven la televisión lineal. Por eso, planteó la campaña 'Jamás' que integraba la publicidad en Youtube (la principal plataforma de video) y en canales convencionales para mejorar el alcance y el recuerdo del anuncio. Los resultados fueron impresionantes: la campaña combinada alcanzó a un 14% de la población total española, un 8% más que si solo se hubiera lanzado en televisión y se reflejó en un aumento del 49% en las búsquedas de marca. ¿Quieres saber cómo lo hizo? Sigue leyendo este artículo en el site de Think with Google para descubrirlo.

