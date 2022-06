Cómo crear anuncios eficaces en Youtube con solo cuatro pasos

Youtube es la plataforma de vídeos por excelencia. Es la segunda web más visitada del planeta, solo por detrás de Google, y tiene más de 2.300 millones de usuarios al mes en todo el mundo, según un informe de Alexa Internet. Todos recurrimos a Youtube en algún momento, y las marcas lo saben. Por eso elaboran campañas específicas para sus usuarios con la finalidad de llegar a audiencias más amplias, incluso a aquellos que han dejado de lado la televisión convencional. Pero el camino del éxito no es fácil: ¿cómo lograr creatividades que tengan buenos resultados en esta plataforma? En Google se hicieron esta pregunta y se pusieron manos a la obra para conseguir una respuesta. Para ello analizaron más de 17.000 anuncios con la finalidad de comprender las claves del éxito de la publicidad digital. El resultado fue una guía práctica con cuatro principios que se conocen como el ABCD (Atracción, Branding, Conexión y Dirección) que puedes descubrir en el site de Think with Google.

Según el estudio de Google junto a dos auditores independientes, los principios ABCD no son una fórmula para generar ideas creativas, pero son una ayuda indispensable para hacerlas realidad en Youtube de la forma más eficaz. Los autores del estudio descubrieron que siguiendo los principios de Atracción, Branding, Conexión y Dirección, la probabilidad de obtener ventas a corto plazo aumenta un 30% y la percepción de la marca crece un 17% a largo plazo. ¿Quieres conocer cómo poner en práctica estos conceptos? No te pierdas este detallado artículo de Think with Google con claves y ejemplos para poner el ABCD en práctica.

