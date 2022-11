Cómo afrontar el futuro del marketing: una estrategia en tres pasos que no debes perder de vista

¿Te preocupa tu seguridad en Internet? Según una encuesta de Google realizada el pasado mes de marzo, 8 de cada 10 usuarios respondieron afirmativamente a esta pregunta. La importancia de la privacidad es la razón de que esos anuncios que nos persiguen mientras navegamos tengan los días contados. Vivimos un momento de cambios: los legisladores y las plataformas tecnológicas han restringido el uso de herramientas como las cookies de terceros que se llevan usando en publicidad desde hace décadas. Por eso, los anunciantes deben innovar para seguir desarrollándose y, al mismo tiempo, proteger los datos de los usuarios.

En Google saben de la importancia de invertir en soluciones para el futuro de la publicidad y por eso han desplegado una gran batería estrategias de analítica web centradas en proteger la privacidad que han resumido en una guía que puedes leer en la web de insights Think with Google. En ella, los expertos de la compañía resumen en tres las acciones que debes llevar a cabo para alcanzar tus objetivos de marketing: la primera es tener una actitud transparente que genere confianza sobre el uso de los datos. Además, es básico adoptar estrategias de automatización basadas en modelos precisos para afrontar la pérdida de las cookies y usar tecnologías que no rastreen a los usuarios. Y para lograr este cambio en la estrategia de medición, Google ha puesto en marcha diferentes herramientas como Google Analytics 4 o Privacy Sandbox así como otras soluciones que puedes descubrir en este artículo de la web Think with Google.

