Windows tiene un nuevo truco para evitar ataques de phishing y robos de contraseñas

Microsoft tiene un paquete nuevo de funciones para evitar que los usuarios compartan sus contraseñas y no caigan en las trampas del phishing mediante estafas online gracias a 'Microsoft Defender Smartscreen'.

En la actualización más reciente a Windows 11, el gigante tecnológico añade algunas herramientas para proteger las credenciales. Hay una que se trata de un aviso que se dispara automáticamente cada vez que la víctima teclea su contraseña de Windows en Internet, de esta manera, evita los posibles peligros.

La otra herramienta detecta el momento en el que el usuario escribe su contraseña en una aplicación que no está cifrada.

Ambas funciones no están activadas por defecto cuando se actualiza Windows, además, los interesados deben saber que esta característica no funciona si inician sesión con Windows Hello o PIN. Para ello, será necesario iniciar sesión con la cuenta de Microsoft y seguir los siguientes pasos:

Hacer clic en 'Inicio' → 'Configuración' → 'Privacidad y seguridad' → 'Seguridad de Windows' → 'Control de aplicaciones y navegación' → 'Configuración de protección basada en la reputación'.

En el apartado 'Protección contra phishing' habrá tres opciones:

Avisar sobre el almacenamiento de contraseñas no seguras.

Avisar sobre la reutilización de la contraseña.

Avisar sobre aplicaciones y sitios maliciosos.

Estas tres casillas de verificación deben estar marcadas para mejorar la seguridad del sistema operativo, de esta manera, los usuarios evitarán los ciberataques.

