La Policía advierte del fraude para ganar gratis una 'air fryer': "No te van a regalar nada por pinchar en el enlace"

La air fryer se ha convertido en el gran salvavidas de las personas que quieren comer sano, pero sabroso, sin necesidad de pasar mucho tiempo en la cocina. A pesar de ello, no se usa para todo y hay quien no está dispuesta a invertir en lo que suele costar este electrodoméstico novedoso que no sabe si terminará rentabilizando.

Muchos deciden dar el paso y adquirir una con las ofertas que van lanzando (muy pronto tendremos las Ofertas Prime de Amazon de octubre y en noviembre llegarán las rebajas del Black Friday y del Cyber Monday, previas a Navidad). No obstante, poca gente se resiste a la idea de conseguirla de forma completamente gratuita a través de sorteos o promociones y hay que tener cuidado con no caer en ninguna estafa.

La Policía Nacional ha compartido un post en X en el que avisan de que están mandando correos electrónicos fraudulentos en los que supuestamente los receptores han sido elegidos para participar en un programa de fidelización gratis. Como gancho, prometen un regalo: una Ninja Air Fryer, un modelo cuyo precio puede ascender de los 200 euros.

En el mensaje, facilitan un enlace que redirige a una página falsa en el que los internautas interesados deben rellenar un formulario con sus datos para poder ganar el dispositivo. Sin embargo, la información que se dé no será para formar parte del programa de fidelización y conseguir la freidora de aire, sino que se enviará a los estafadores.

Con el objetivo de que las víctimas piquen, el mensaje menciona que "el número de premios a ganar es limitado". De este modo, se aseguran de que las personas interesadas no lo piensen mucho y traten de conseguir su ansiada air fryer gratis cuanto antes.

