¿Cómo son los mensajes que utilizan los ciberdelincuentes en las estafas por SMS?

Los mensajes fraudulentos enviados vía SMS en los que los ciberdelincuentes suelen ser especialmente comunes, tanto que tienen su propia denominación: smishing. Este término hace referencia a la táctica ‘phishing’, que consiste en la suplantación de empresas o personas, y a su medio para transmitir la estada, que es el SMS.

Recientemente, supimos que unos estafadores se estaban haciendo pasar por BBVA para engañar a los usuarios y conseguir sus datos. El mensaje, en este caso, aseguraba que iba a haber una actualización del sistema de seguridad y que los clientes que quisiesen mantener sus cuentas activas debían clicar en un link y rellenar un formulario con sus datos personales.

Este es el mensaje que ha comenzado a llegar a algunos usuarios en sus móviles. Montaje: 20BITS

Pero hay más tipos de estafas vía SMS relacionadas con la suplantación de entidades bancarias de las que hemos hablado en 20Bits. Por ejemplo, hay una en la que el mensaje cuenta que se ha realizado una transacción de una gran suma de dinero y que, de no ser ellos, deben facilitar ciertos datos para recuperarlo.

Además de los casos de smishing que fingen ser bancos, existen otras en las que suplantan a Correos, SEUR u otras compañías de envío de paquetes y comentan que hay un paquete que tiene que pasar por aduanas. En este caso, piden un pequeño aporte (1-2 euros). Sin embargo, se meten datos bancarios que permiten a los ciberdelincuentes acceder a más dinero.

Otra mentira que se cuenta por SMS es la de que la persona al otro lado de la pantalla es el hijo de la víctima. En este caso, le explican que ha tenido que cambiar de número y que necesitan una cuantiosa cantidad de dinero de forma urgente.

En algunas ocasiones, los atacantes recurren al SMS spoofing que consiste en la falsificación del remitente, para que la estafa resulte más creíble. Por ese motivo, aunque creamos que sabemos todas las tácticas de los ciberdelincuentes, puede que a veces sea más complicado detectar los mensajes maliciosos.

Cómo evitar una estafa vía SMS

Los bancos no piden tu clave de acceso para reactivar tu cuenta desde una web no oficial, ni entidades como Correos o similares van a pedirte el importe de aduanas en línea (lo hacen con la entrega generalmente) y, si tienes un hijo, siempre puedes llamarle desde su móvil ‘antiguo’ para asegurarse de que se ha cambiado de número realmente o no.

Sin embargo, si aun con esas no estás seguro de si el mensaje es verdadero o si se trata de una estafa, puedes buscar por Internet. Normalmente, los estafadores tienden a repetir tácticas que le han funcionado en el pasado y podrás encontrar noticias u otros internautas hablando de su experiencia en redes sociales con dichos SMS.

