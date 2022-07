¿Me pueden hackear a través de WhatsApp?

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más usada alrededor del mundo. Gracias a ella, miles de millones de internautas pueden chatear diariamente con sus seres queridos o conocidos. Pero, a pesar de que prometa tener una privacidad y seguridad, no se libra de los hackeos de los ciberdelincuentes.

A los usuarios que quieren entrar en WhatsApp desde otro dispositivo, se les pide que añadan un código de autentificación que llega a través de SMS o por llamada de voz. Lo habitual es que, si no haces caso al mensaje, otra persona no pueda acceder a la cuenta, pero esto puede no ser así.

“Si se solicita que el mensaje llegue por mensaje de voz y el usuario no atiende porque está en el cine o durmiendo, por ejemplo, el código quedará guardado en el contestador de su móvil”, explicó Luis Lubeck, analista de seguridad de Eset, para Infobae en 2020.

No todo el mundo tiene activado el contestador de su teléfono, pero a quienes lo tienen pueden robarles el código a través de engaños o ingeniería social.

Hace poco, desde 20BITS, hablamos de una estafa bastante común que consistía en decirle al dueño de la cuenta que un error había provocado que su código de autentificación llegase a su número. No todos los usuarios caen en la trampa, pero algunos llegan a ofrecer el código creyendo que es verdad.

Cabe señalar que, una vez que se ha dado el código de verificación, se vuelve muy complicado recuperar el acceso a la cuenta de WhatsApp. Esto se debe a que la cuenta solo puede estar conectada a un móvil a la vez y, a través del teléfono, se puede cerrar sesión en los otros dispositivos.

Consejos para evitar que te hackeen la cuenta

Activa la verificación en dos pasos: ‘Ajustes’ > ‘Cuenta’ ‘Verificación en dos pasos’.

No hacer caso a los mensajes que pidan un código de seguridad que supuestamente te ha llegado por error.

que supuestamente te ha llegado por error. Intenta no facilitar tu número de teléfono personal en páginas web a no ser que sea necesario.

en páginas web a no ser que sea necesario. Verifica en qué dispositivos tienes la sesión iniciada y, si sospechas de alguno, ciérrala.

Si crees que te han robado la cuenta, avisa a tus contactos para que no sean engañados.

