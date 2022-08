Ludopatía digital: cómo el auge de las apuestas y juegos online incrementa las adicciones entre personas jóvenes

La ciberludopatía o ludopatía digital se ha convertido en un problema cada vez más preocupante. Según la Organización Mundial de la Salud, esta adicción a los juegos de apuesta online, junto a los videojuegos, generan "trastornos del comportamiento persistentes o recurrentes que pueden provocar un deterioro significativo a nivel personal y familiar".

Forum Terapeutic Madrid, un centro de tratamiento de adicciones, asegura que las compañías dedicadas al juego online utilizan técnicas de neuromarketing para fidelizar a sus consumidores, lo que causa ludopatía digital. "Un inicio por registro que no necesita un depósito económico, la falta de un filtro fiable para detectar al menor, gratificantes cada cierto tiempo que permite reiniciar el juego, diferentes niveles de juego y apuesta" son algunos de los métodos que utilizan para que los usuarios sigan apostando.

El perfil del ciberludópata en España

Las personas con ludopatía digital reconocida en el país ibérico, según Forum Terapeutic Madrid, suelen contar con las siguientes características: varón, de aproximadamente 30 años, casado, un nivel de estudios primarios o medios y empleado. Por lo general, sus orígenes se remontan a sus 20 años, lleva jugando desde hace más de 5 años, normalmente solo y tiene problemas con el alcohol.

La presencia de páginas web dedicadas a las apuestas ha supuesto que cada vez más personas jóvenes se vuelvan adictos al juego. Hay sitios web para el póker, la ruleta, el bingo o para apuestas de deportes u otros eventos que interesan a gran parte de la población.

El juego online es la principal causa de ludopatía entre la población menor de 26 años atendida en la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fejar). Antes de la legalización del juego online, la población menor de 26 años representaba el 0% de sus casos, y en 2015, pasaron a ser el 44%.

Un reciente estudio del que hablamos en 20minutos detalla que el 50,4% de quienes apuestan por Internet tienen entre 18 y 34 años. Hace 2 décadas, de cada 100 euros, los ludópatas se gastaban en juegos presenciales, mientras que hoy solo gastan 26. Gran parte del dinero destinado a las salas ha ido a parar al juego por Internet, ya que 58 ahora se destinan a juegos de carácter mixto (presenciales y online) y 16 euros al juego exclusivamente online.

Juan Lamas, director técnico de Fejar, decía en 2019 para El País que el jugador online suele ser más competitivo y "quiere ganar por encima de todo". Según comentaba, estos no tenían la sensación de vergüenza después del juego y creen tenerlo controlado y no tener adicción, ya que juegan desde casa y no tienen por qué tener a nadie que parezca juzgarles.

"La facilidad de acceso al juego hace que personas que no se verían a sí mismas jugando a una tragaperras o entrando en un casino, ahora contacten con el juego en la intimidad –comentaba Bayta Díaz, psicóloga de la Asociación para Prevención y Ayuda al Ludópata-. El juego online elimina barreras, horarios y lugares, puede estar siempre presente, incluso utilizando varias plataformas a la vez".

¿Cómo detectar si eres o conoces a alguien con ludopatía digital?

Juegas en exceso y afecta a tu vida: evades responsabilidades, estableces rutinas de juegos online, tienes deudas, dejas de quedar con personas por jugar...

evades responsabilidades, estableces rutinas de juegos online, tienes deudas, dejas de quedar con personas por jugar... El juego te aporta una sensación de adrenalina: las páginas web suelen ofrecer pequeñas recompensas para premiar la estancia de sus clientes y conseguir fidelizarlos. Puedes tener una falsa creencia de que tienes el control.

las páginas web suelen ofrecer pequeñas recompensas para premiar la estancia de sus clientes y conseguir fidelizarlos. Puedes tener una falsa creencia de que tienes el control. Constantemente piensas en que te va a tocar algo: aunque no obtengas grandes beneficios, siempre piensas que está a punto de tocarte.

Si consideras que tienes problemas de ludopatía digital, lo ideal es acudir a un especialista, como se haría en un caso de ludopatía presencial. Aunque los adictos al juego online crean tener el control, no es así y un experto puede ser la solución que realmente necesitan.

