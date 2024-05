Adiós a cambiar una contraseña a tu madre porque la ha olvidado: ya puedes compartirlas con Google

DALL-E via Bing Image Creator

Google lanza oficialmente una función para compartir contraseñas y credenciales de inicio de sesión de forma segura entre las cuentas que formen parte de un mismo grupo familiar, a través del servicio de gestor de contraseñas.

La compañía de Silicon Valley dio a conocer esta novedad en febrero, con la intención de ayudar a los individuos en la gestión de cuentas, la actualización de configuraciones y la difusión segura de información. Por lo tanto, dicha herramienta permite compartir los nombres de usuarios y las contraseñas de sitios web desde el propio gestor de Google.

Pero, ¿cómo funciona? Cuando los interesados compartan una credencial con esta opción, los miembros de la familia recibirán una copia en su 'Administrador de contraseñas' de Google. De esta manera, en el momento que quieran iniciar sesión en el servicio al que pertenezca dicha clave, dispondrán de la información lista para utilizarse.

Además, tal y como ha podido comprobar el diario Android Authority, esta función deberá aparecer como una opción en el 'Administrador de contraseñas' de Google y, simplemente, bastará con pulsar en el botón 'Compartir' para que se envíe la credencial al resto de miembros del grupo familiar.

Por otro lado, respecto a su disponibilidad, esta nueva herramienta para compartir contraseñas funcionará, por el momento, en dispositivos móviles, a pesar de que todavía no está disponible en la versión escritorio de Google Chrome. También, es importante mencionar que dicha novedad no se puede utilizar con personas que no estén en el grupo familiar autorizado por Google –se pueden tener hasta seis personas–.

Cómo crear una contraseña segura



Los expertos en ciberseguridad recomiendan que los usuarios usen letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Además, lo ideal es que tengan al menos ocho caracteres (o más) y que sean las letras no formen palabras ni que los números signifiquen algo relevante para la persona de la cuenta.

Otro tip clave es que cada cuenta tenga una contraseña diferente. Es decir, que estas no se repitan. De este modo, si un ciberdelincuente descubre la clave de tu perfil de Instagram, no tendrá acceso a la red social X (antes Twitter), Gmail u otro servicio. Aparte de esto, desde Proofpoint ofrecen una serie de consejos y recomendaciones a la hora de establecer nuestras credenciales:

Usar contraseñas diferentes , especialmente en cuentas financieras y de datos críticos. Si se utiliza una frase para la contraseña, el usuario debe asegurarse de evitar palabras o expresiones comunes, nombres o fechas sobre sí mismo o sus familiares.

, especialmente en cuentas financieras y de datos críticos. Si se utiliza una frase para la contraseña, el usuario debe asegurarse de evitar palabras o expresiones comunes, nombres o fechas sobre sí mismo o sus familiares. Activar la autenticación multifactor (MFA) para tantas cuentas como sea posible. Este enfoque frustra los sistemas automatizados que los ciberdelincuentes utilizan para adivinar contraseñas o cuando introducen claves robadas.

(MFA) para tantas cuentas como sea posible. Este enfoque frustra los sistemas automatizados que los ciberdelincuentes utilizan para adivinar contraseñas o cuando introducen claves robadas. Utilizar un administrador de contraseñas que cree claves aleatorias que se almacenen, encripten y sean accesibles de forma segura en todos los dispositivos personales. Esto reduce la carga de intentar recordar credenciales de inicio de sesión complicadas en varios sitios web, y hace que los usuarios se inclinen por contraseñas más largas y robustas.

que cree claves aleatorias que se almacenen, encripten y sean accesibles de forma segura en todos los dispositivos personales. Esto reduce la carga de intentar recordar credenciales de inicio de sesión complicadas en varios sitios web, y hace que los usuarios se inclinen por contraseñas más largas y robustas. Cambiar todas las contraseñas unas dos veces al año, pero si son contraseñas de cuentas comerciales o empresariales es mejor hacerlo cada tres meses. Se puede establecer una política automatizada del sistema que establezca una fecha límite para actualizar esas contraseñas.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.