¿Usas WhatsApp de forma segura? Estas son las opciones de privacidad que debes activar para hacerlo

La aplicación de mensajería instantánea más utilizada en España es desde hace tiempo WhatsApp. Esta herramienta de Mark Zuckerberg permite que millones de usuarios españoles se comuniquen a diario con sus seres queridos de forma gratuita, independientemente de si usan un teléfono Android o iOS. Sin embargo, no todos tienen cuidado a la hora de interactuar en la plataforma y eso puede suponer un duro golpe en su privacidad.

Meta afirma que las conversaciones que se tienen a través de WhatsApp están cifradas de extremo a extremo. Eso quiere decir que la compañía no tiene acceso a los chats de cada usuario, ya que estos se almacenan localmente en el dispositivo. No obstante, eso no implica que nuestros datos estén seguros, ya que podemos cometer un error y exponerlos a más usuarios.

Activa la verificación en dos pasos

WhatsApp ofrece la posibilidad de que sus consumidores activen la verificación en dos pasos. Esta función obliga a los usuarios a ingresar un PIN cuando vuelvan a registrar su número en WhatsApp.

La clave debe ser de seis dígitos y se pedirá siempre que se vaya a iniciar sesión en un teléfono diferente. Los usuarios deben asegurarse de que recordarán el PIN siempre.

Habilita el bloqueo con huella dactilar

Existe una función en la sección de 'Privacidad' dentro de la configuración de WhatsApp que permite mantener las conversaciones seguras. Se trata del 'Bloqueo con huella dactilar'.

Los usuarios solo deben activarla y la aplicación pedirá que certifiquen que son ellos cada vez que quieran abrirla. De este modo, puedes alejar de tus chats privados a personas que tengan acceso a tu teléfono.

Muestra tu actividad solo a conocidos

Otra función que se puede modificar a través de ajustes es el grupo de personas que puede ver cuándo el usuario se ha conectado por última vez, si se encuentra en línea o quién ve su foto de perfil.

Para ello, únicamente hay que dirigirse a ajustes y, una vez ahí, entrar en 'Privacidad'. Los internautas pueden elegir si quieren que todo el mundo vea ciertos datos, si solo desean que accedan a esa información sus contactos, si prefieren excluir a alguien de sus conocidos o escoger ocultárselo a todos.

No dejes abierto WhatsApp Web

Por lo general, los teléfonos suelen tener un único propietario y es más común que nadie más se sepa la contraseña de desbloqueo. No ocurre lo mismo con los ordenadores, que tienden a utilizar más personas en un domicilio.

Si compartes tu portátil con tus padres o hermanos, es conveniente que te acuerdes de cerrar WhatsApp Web antes de apagar el portátil. En caso de que no te hayas acordado y hayas salido de casa, es posible cerrar sesión en remoto desde la opción 'Dispositivos vinculados' que se encuentra al hacer clic en los tres puntos verticales de la esquina superior derecha al entrar en la interfaz principal.

Cuidado con las copias de seguridad de WhatsApp

Una gran función de la aplicación es la posibilidad de realizar copias de seguridad en Google Drive, la plataforma de almacenamiento en la nube de Alphabet. Aunque recientemente la empresa haya limitado el espacio disponible para guardar los chats, esta opción facilita la migración de un dispositivo a otro.

No obstante, también implica que los usuarios deben extremar precauciones con Gmail. Si un ciberdelincuente tuviese acceso a las credenciales de una cuenta, podría acceder a todo lo que guardamos en Drive y, por tanto, leer las conversaciones más íntimas de su víctima.

