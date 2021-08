Google cambia las advertencias en el modo incógnito de Chrome para evitar una demanda

No son pocos los individuos que usan el modo incógnito de Chrome con la intención de que no controlen sus búsquedas, por ejemplo. Sin embargo, según ha informado el portal 9to5Google, la compañía de Google está modificando esta función de su navegador para evitar una demanda millonaria sobre la protección de los usuarios.

La demanda colectiva fue mandada en 2020, pero hasta este año no había sido aceptada. Ahora, Google podría tener que desembolsar hasta 5.000 millones de dólares porque el modo incógnito de Chrome no evita que su empresa rastree al usuario.

Con el propósito de esquivar la demanda, Google está pensando en cambiar sus advertencias en el modo incógnito de su navegador. De este modo, la compañía pretende poner a disposición del usuario la información sobre lo que ofrece esta función con respecto al modo normal.

A la izquierda el antes y a la derecha el después de los cambios en el modo incógnito. 9to5google

Por lo visto, las advertencias ya podían verse en el propio navegador, no obstante, estas no eran lo suficientemente claras y concisas para evitar la demanda. De hecho, Google no esconde que las webs pueden seguir registrando la actividad del usuario a través de Google Ad Manager y Google Analytics.

El modo incógnito de Chrome es una herramienta que puede resultar útil si se quiere navegar por Internet sin que otros usuarios que usen el dispositivo sepan lo que se ha buscado. Esto se debe a que esta función evita que las búsquedas se guarden en el historial.

Sin embargo, el modo incógnito solo permite navegar con cierta privacidad con otros usuarios, pero las compañías no dejan de tener acceso a las búsquedas para ofrecer publicidad personalizada. Por ello, la demanda considera que Google ha estado engañando a sus usuarios.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.