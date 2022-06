Así debes actuar si te envían un bulo por WhatsApp

WhatsApp es una de las redes sociales por las que más se suele difundir noticias falsas. Normalmente, los bulos que se difunden a través de esta aplicación provienen de personas conocidas en las que confiamos y son muchos los usuarios que se los creen.

A raíz del menor que entró en el Complejo de la Policía Nacional de Canillas, en Madrid, han surgido algunas fake news y la Policía Nacional ha explicado por Twitter qué se tiene que hacer en estos casos. “No lo reenvíes”, aconsejan.

🚨🚨🚨¡¡¡¡FALSO!!!!



El robo ha sido cometido por un menor que fue detenido pocas horas después y las dos únicas armas sustraídas también fueron recuperadas



Si recibes este audio NO LO REENVÍES

👇#Bulo pic.twitter.com/ilY9VLYIBS — Policía Nacional (@policia) June 14, 2022

En la publicación, la institución muestra el bulo en cuestión. Se trata de un audio que asegura que el menor era un menor extranjero no acompañado y que se robaron 19 pistolas. Sin embargo, en realidad el autor de los hechos solo consiguió hacerse con dos armas que enseguida se recuperaron y no se sabe su procedencia.

¿Cómo asegurarte de que no es un bulo de WhatsApp?

La Policía Nacional ha explicado en muchas ocasiones cómo actuar en caso de bulos en su cuenta de Twitter. Antes de reenviar cualquier información, la institución recomienda asegurarse de que es real. En caso de que no lo sea, el usuario debería comunicárselo a la persona que le ha enviado el mensaje.

👤Alguien malintencionado crea los #Bulos pero si contrastas la información antes de reenviar no le llegará a nadie más👌



Antes de reenviar⤵#STOPBulos pic.twitter.com/TbVGANYyb3 — Policía Nacional (@policia) February 4, 2022

Lo ideal es confirmar que los datos que proporciona el mensaje de WhatsApp son oficiales a través de fuentes fiables. Además, detallan que es importante fijarse en que no haya ninguna falta de ortografía o sintáctica.

En el caso de que en el mensaje pidan difusión, la Policía Nacional afirma que es sospechoso y que posiblemente se trate de una fake news. Ante estos indicios de bulos, los usuarios deben buscar en su navegador qué información hay sobre el tema en páginas web fiables.

Los bulos de WhatsApp no son algo nuevo. De hecho, en pleno apogeo de la covid-19, se multiplicaron y, por ese motivo, se creó un chatbot para contrastar la información. Los usuarios podían acceder al chat FactChat by IFCN en WhatsApp y comprobar si las noticias que les llegaban eran ciertas o no.

