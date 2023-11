Adiós a iMessage de Apple en Android: el bombazo se ha paralizado por "problemas de seguridad"

La app de mensajería de Apple, iMessage, solo podía usarse, hasta hace poco, en los dispositivos de la marca, como iPhone, iPad, iPod touch o Mac. Sin embargo, eso cambió recientemente, cuando la compañía británica Nothing lanzó su aplicación Nothing Chats, que buscaba traer iMessage al sistema operativo Android sin el consentimiento de la firma de la manzana mordida. Estaba disponible en Google Play Store, pero ya la ha eliminado.

Los usuarios del móvil Nothing Phone (2), que puede comprarse en España por 699 euros (en el momento en el que se redacta este artículo está rebajado a 599 euros), permitía acceder a la versión de Android de iMessage y enviar mensajes a otros usuarios mediante burbujas azules. Todavía estaba en fase beta y estaba impulsada por la plataforma de mensajería de Sunbird.

Según informaban desde la web de la empresa, solo hacía falta que los usuarios iniciasen sesión con su ID de Apple o registrarse en Nothing Chats para empezar a enviar y recibir burbujas azules y, supuestamente, estos estaban cifrados de extremos a extremo. No obstante, algunos "problemas de seguridad" han obligado a Sunbird y a Nothing a pausar su servicio.

Nothing Chats no cifraba los chats de extremo a extremo como decían

Las dos empresas detrás del proyecto Nothing Chats están investigando vulnerabilidades que han detectado en la aplicación de mensajería. Según informa el medio de comunicación The Verge, el principal problema se debe a que Sunbird podía acceder a las conversaciones de los internautas.

Lo que se conoce es que esta firma con la que Nothing colaboraba es que era capaz de descifrar y mandar los mensajes a un servidor de sincronización en la nube Firebase. Una vez ahí, los chats se almacenaban en texto, sin cifrar y, por lo tanto, no estaban cifrados de extremo a extremo y podían leer lo que otros habían enviado en cualquier momento.

Sunbird lo ha reconocido. Según afirman, solo usan este método como parte de "la solicitud inicial única de la aplicación que notifica al back-end la próxima conexión iMessage". No obstante, a Google no les ha convencido su explicación y han retirado Nothing Chats de su tienda de apps y parece que están dispuestos a corregir los problemas para regresar.

Cabe señalar que Nothing no era consciente de que Sunbird sí que tenía acceso a los chats, según matiza el desarrollador de apps de Android Dylan Roussel, que fue quien descubrió que las conversaciones no estaban cifradas. No obstante, la opinión del experto es que no se debería investigar el asunto con la intención de volver, sino que se debería cancelar el proyecto.

Nothing Chats, la copia de iMessage para Android

La plataforma de mensajería de Nothing y Sunbird todavía estaba en fase de pruebas, pero tenían la intención de lanzarla en breves. Ahora, el despliegue oficial se ha retrasado "hasta nuevo aviso" hasta que se lleve a cabo una "corrección de varios errores".

Según un comunicado del fabricante de Nothing Phone (2) lanzado este año, la aplicación buscaba "abrir ventanas" y "no levantar muros" con lo que definía como "una solución revolucionada" que traía las burbujas azules de iMessage a dispositivos Android.

"Si eres usuario del Phone (2) en uno de los países seleccionados en los que Nothing Chats está disponible, puedes descargar la aplicación de mensajería desde la Google Play Store –mencionaban en el blog de la firma británica-. Inicia sesión con el nombre de usuario de tu ID de Apple o crea una cuenta nueva para empezar a enviar y recibir burbujas azules".

El hecho de iniciar sesión con el ID de la marca de la manzana, supuestamente, no hacía que los mensajes se almacenasen en los servidores de Sunbird. La compañía aseguraba que los mensajes solo podían recuperarse localmente desde el dispositivo personal, por lo que se enviaban de un usuario a otro cifrándose para otros. Después de las filtraciones, sabemos que esta última parte no es cierta.

