Un móvil Android permite por primera vez chatear con iMessage sin permiso de Apple: Nothing Chats desata la polémica

iMessage es un servicio de mensajería basado en mensajes de texto, fotografías o vídeos que se envían a otros dispositivos Apple a través de datos móviles o redes WiFi. Esta aplicación fue anunciada por primera vez en el discurso de la conferencia Apple Worldwide Developers Conference (WWDC, por sus siglas en inglés) en junio de 2011 y, desde entonces, los usuarios de cualquier parte del mundo (incluido España) pueden enviar mensajes encriptados y disfrutar de las novedades que la compañía de la manzana mordida ha ido incorporando.

Pese a ser una app única y exclusiva para iPhone, iPad, iPod touch o Mac, sorprendentemente, los usuarios que tienen un móvil Nothing Phone 2 también disponen de iMessage a través de la aplicación Nothing Chats -impulsada por la plataforma de mensajería Sunbird-.

Esta 'iniciativa' por parte de Nothing se trata de "una solución revolucionara", debido a que "hay que abrir ventanas, no levantar muros" para romper las "barreras" que dividen a los usuarios de los teléfonos.

¿Qué es Nothing Chats?



Nothing Chats es una aplicación desarrollada en colaboración con Sunbird, que permite enviar mensajes cifrados de extremo a extremo a otros usuarios mediante burbujas azules.

¿Cómo funciona Nothing Chats?



"Si eres usuario del Phone (2) en uno de los países seleccionados en los que Nothing Chats está disponible, puedes descargar la aplicación de mensajería desde la Google Play Store. Inicia sesión con el nombre de usuario de tu ID de Apple o crea una cuenta nueva para empezar a enviar y recibir burbujas azules", explica Nothing en su blog oficial.

Si inicio sesión con mi ID de Apple, ¿se almacenan los mensajes o contraseñas del ID de Apple?



La respuesta es un no. Concretamente, Nothing Chats funciona con tecnología de Sunbird, además, su "arquitectura" ofrece un sistema para enviar un mensaje de un usuario a otro sin almacenarlo en ningún punto de su recorrido. Por otro lado, los mensajes no se almacenan en los servidores de Sunbird, ya que una vez entregado el mensaje, solo se puede recuperar localmente desde el dispositivo personal.

¿Cuándo estará disponible Nothing Chats?

De momento, Nothing Chats está en fase Beta, lo que significa que habrá más funciones y mejoras en los próximos días. Pero hasta su fecha de lanzamiento, Apple podría detenerla mediante medios técnicos por designarse como "un servicio de plataforma central" de Apple.

