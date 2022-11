Así será el marketing del futuro: seis visiones expertas que avanzan las tendencias en publicidad en 2032

¿Cómo será el marketing dentro de diez años? Cuando pensamos en el futuro de la publicidad nos vienen a la mente escenas de películas clásicas de ciencia ficción como Minority Report, Blade Runner o Regreso al futuro, pero la realidad de 2032 no tendrá nada que ver con anuncios invasivos en las calles, ni vallas publicitarias en 3D. La web de insights de Google ha reunido, en un artículo publicado en la web Think with Google, las visiones de algunos líderes del sector del marketing que avanzan algunas de las tendencias de la publicidad del futuro.

Seis expertos internacionales de gran solvencia han sacado su bola de cristal para avanzar el camino por el que discurrirá la publicidad al final de la próxima década. Confianza, interconexión y privacidad son algunos términos que se repinten en sus visiones. Por ejemplo: Kirk McDonald, CEO del GrupoM en Norteamérica, está convencido de que una estrategia de datos basada en una gestión humana de la privacidad a través de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje será fundamental para construir relaciones verdaderas con los clientes. Yonca Dervisoglu, vicepresidenta de marketing de Google para Europa, Oriente Medio y África, también confía en la IA para que en 2032 estemos mucho más cerca de "un mundo con fuentes de información relevantes con los más altos estándares de privacidad".

Por su parte, otros expertos como Alex Schmider, director de representación transgénero de la oenegé GLAAD, están seguros de que las altas expectativas en cuanto a igualdad de género, racial y cultural de los millennials y los miembros de la generación Z, serán claves para que las marcas reflejen sus valores tanto en la práctica interna como en su publicidad. Y no solo eso, preguntas como ¿qué pasará con el contenido bajo demanda? o ¿cómo evolucionará el interés por la creación de contenidos de los usuarios? tienen respuesta en este artículo de la web de Think with Google que avanza un futuro de la publicidad mucho más humano y tecnológico al mismo tiempo.

