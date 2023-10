WhatsApp se renueva: del icono de la bandera a las conversaciones ocultas con pin secreto

sketchify via Canva.com / xvector via Canva.com / WhatsApp / Montaje: 20Bits

La aplicación de mensajería instantánea más usada en España, esto es, WhatsApp, busca dar un paso más allá en materia de privacidad. Para ello, la plataforma de origen estadounidense propiedad de Meta, liderada a día de hoy por Mark Zuckerberg, dueño también de otras redes sociales tan populares en nuestro país como es el caso de Facebook e Instagram, pone en marcha varias herramientas para proteger bajo llave los chats de sus usuarios.

Justo en este sentido, los desarrolladores de WhatsApp están creando una nueva función que permitiría que se pudiesen ocultar las conversaciones de contactos bloqueados y buscarlos en caso de que fuese necesario. Bastaría con introducir un PIN secreto en el buscador y, así, echarle un vistazo a la conversación cuando fuese necesario, pero sin que cualquier persona que tenga acceso a tu móvil pueda verlo.

A día de hoy, la opción de bloquear un usuario no elimina el número ni el contacto en la lista de contactos del teléfono. Por lo tanto, son muchos los internautas que recurren a ella cuando quieren evitar que cierta persona les bombardee constantemente a mensajes en el chat. No obstante, estas no son las únicas novedades que se plantean de cara a la última versión beta de WhatsApp para Android 2.23.22.9.

Las mejoras de WhatsApp para una mayor seguridad

Entre las múltiples innovaciones, destaca el hecho de poder fijar mensajes con duración temporal. Con esta nueva función se podrán fijar mensajes de cualquier chat, tanto grupal como individual y así poder verlo nada más entrar a la conversación. Dicho mensaje lo podremos tener destacado durante un periodo de 24 horas, 7 días o 30 días, dependiendo de cuál se elija.

A todo ello se le une que para los usuarios que tengan un iPhone o iPad no será necesario compartir el número de teléfono, ya que podrá comunicarse con nuevas personas utilizando el nombre de usuario, como ya sucede en Telegram. Cuando esta función esté operativa será posible elegir el nombre de usuario en la configuración del perfil, además de que se podrán introducir caracteres alfanuméricos o especiales en los nombres.

Además, otra de las funciones más esperadas por los usuarios es la posibilidad de crear listas. Esta nueva herramienta permitirán formatear un bloque de texto, citar mensajes o respuestas en un chat para destacarlos y crear listas de elementos. Por si esto fuera poco, ahora se puede activar el icono de la bandera. Pero, ¿qué significa? Este símbolo solo aparece en los chats en los que se ha activado la herramienta de mensajes temporales.

Esto permite eliminar el contenido de la conversación después de 24 horas, 7 días o 90 días, pero si tenemos el icono de la bandera en los mensajes, evitará que los que la tengan se eliminen automáticamente después del período que hemos seleccionado. Es decir, los mensajes que tengan esta banderita no se borrarán.

Por otra parte, limitará la escucha de audios a una sola vez y no se podrán reenviar. Tampoco se podrán reenviar ni guardar. Esta característica es similar a las fotografías o vídeos que solo se pueden ver una vez y desaparecen del chat para aumentar la privacidad de los usuarios. Estarán identificados con un símbolo que lo distinguirá del resto de notas de voz convencionales y desaparecerán de la conversación después de que el destinatario los escuche.

Mark Zuckerberg anuncia que "pronto" se podrá tener dos cuentas a la vez en WhatsApp



A mediados de agosto de este año, WABetaInfo informaba que esta nueva función ya estaba disponible para algunos usuarios de la versión beta WhatsApp 2.23.17.8, pero recientemente, Mark Zuckerberg ha anunciado en el blog oficial de la app que ya es posible tener dos cuentas de WhatsApp con la sesión iniciada al mismo tiempo.

Con la introducción de esta novedad, los interesados ya no necesitarán cerrar sesión cada vez que dejen de usar una cuenta, ni llevar dos teléfonos encima y tampoco se tendrán que preocupar por enviar mensajes desde un perfil equivocado. Por otro lado, es importante subrayar que las notificaciones aparecerán diferencias y, de momento, esta funcionalidad llegará a los usuarios de Android en las próximas semanas.

Otras novedades que ya se han incorporado



Entre las últimas funciones destacan los nuevos formatos de texto para insertar bloques de código, listas y citas; la posibilidad de fijar un mensaje en la parte superior de un chat durante 24 horas, siete días o 30 días; la incorporación de nuevos colores e íconos en el menú de la aplicación; las recientes passkeys para iniciar sesión.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.