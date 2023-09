La última función de WhatsApp es un peligro para los despistados: enviar mini vídeos en vez de notas de voz

xvector via Freepik.com / Montaje: 20Bits

Los videomensajes de WhatsApp son mensajes de vídeo instantáneos que permiten compartir momentos de manera más rápida, ya que incluyen la imagen del lugar donde se encuentra el usuario al enviar una nota de voz.

Para crear uno, el proceso es sencillo y similar al de grabar un audio. El botón utilizado para compartir mensajes de voz es el mismo que se emplea para los videomensajes. Concretamente, cuando se pulsa el botón, de primeras aparece el icono de un micrófono, pero si se mantiene presionado durante unos segundos, se transforma en una cámara.

Una vez cambiado al icono de la cámara, es necesario pulsarlo nuevamente para iniciar la grabación del videomensaje. Esta comenzará después de una cuenta de tres segundos y, una vez iniciada, es posible generar un vídeo de hasta 60 segundos, el cual se enviará automáticamente al chat.

Además, una característica 'especial' de esta función es que permite grabar en modo manos libres al deslizar el icono hacia arriba en el momento de comenzar la grabación.

No obstante, dejando de lado todas posibilidades que nos ofrece esta herramienta, los videomensajes de WhatsApp pueden llegar a ser un peligro para los más despistados.

The Verge señala que el botón que se pone por defecto en las conversaciones es el de enviar vídeos, donde antes salía el micrófono para mandar audios. Además, con un toque lo cambias en un momento, pero si no prestas atención puedes mandar un vídeo sin querer, especialmente si no estás mirando la pantalla.

Esta situación podría desencadenar el envío de videomensajes en situaciones íntimas, donde el usuario puede estar en el baño o cambiándose de ropa, por ejemplo.

