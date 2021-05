WhatsApp pronto admitirá la migración de tu historial de chat a un número de teléfono diferente

Como ya se rumoreaba anteriormente, WhatsApp finalmente está trabajando en una función para transferir su historial de chat de WhatsApp a una plataforma diferente en una futura actualización para iOS y Android.

Esta función soluciona el "problema" en el que un usuario no podía restaurar el historial de chat después de comprar un dispositivo que no está en el mismo sistema operativo. De hecho, no es posible restaurar su historial de chat desde iCloud en WhatsApp para Android y WhatsApp para iOS no puede restaurar la copia de seguridad desde Google Drive.

No obstante, WhatsApp ahora está trabajando en una solución para migrar el historial de chat en otro dispositivo, independientemente de su sistema operativo y número.

Esta función todavia no está disponible, pero WaBetaInfo ya ha dejado algunas vistas previas sobre su aspecto:

La transferencia no podrá realizarse en cualquier momento, sólo cuando se haya vinculado a la cuenta un móvil Android. WABetaInfo

Esta captura de pantalla explica varias cosas; la primera es que no podremos migrar nuestro historial de chat en ningún momento, solo se puede iniciar este proceso cuando se vincule un nuevo teléfono Android a tu cuenta de WhatsApp.

No podrá migrar su historial de chat en ningún momento: puede iniciar este proceso solo cuando vincule un nuevo teléfono Android a su cuenta de WhatsApp. Por otro lado, los archivos de imagen, audio, documentos y videos también se migrarán al dispositivo Android; encontrarás tu historial de chat totalmente migrado, así como el resto de archivos.

Transferir el historial de chat a un número de teléfono diferente es muy útil cuando cambias de dispositivo y número de teléfono, por lo que el proceso para cambiar su número de teléfono se iniciará automáticamente antes de comenzar a migrar su historial de chat.

Esta función está en desarrollo en WhatsApp para Android e iOS, y estará disponible en una actualización futura (sin fecha de lanzamiento disponible).

