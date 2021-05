Esta app permite configurar respuestas automáticas en WhatsApp para informar de que te vas a Telegram

Si quieres dejar de usar WhatsApp, pero tienes miedo de quedarte sin contactos o no saber cómo explicarle a todos tus amigos y familiares que te vas a cambiar de aplicación, vamos a explicarte una manera muy sencilla de hacer que todos se enteren de manera automática.

De esta manera, cada vez que intenten comunicarse contigo por WhatsApp, como hacían comúnmente, les saltará un mensaje de que ya no usas la app y que podrán hablar contigo en X lugar, ya sea Telegram, Signal, Messenger...

Para hacerlo necesitamos la ayuda de la aplicación Watomatic. Esta aplicación no se vincula a WhatsApp directamente, sino que funciona leyendo las notificaciones de mensajes que te llegan; cuando la app detecta una notificación de alguien, utiliza la función de respuesta rápida para enviar el texto que quieras configurar de manera automática. Eso sí, la aplicación solo funciona en Android.

La aplicación de Watomatic está disponible en Android. Play Store

Para poder usar la aplicación tienes que tener en cuenta que si te has cambiado de WhatsApp a otras plataformas de mensajería es porque quieres conservar tu privacidad, por lo que esta aplicación (que lee todas tus notificaciones) no es algo que quieres mantener durante mucho tiempo, únicamente por un periodo corto para que todos tus contactos se enteren de que te has ido.

Otro detalle importante es que la aplicación no funcionará en aquellas conversaciones cuyas notificaciones tengas silenciadas, por lo que debes asegurarte de reactivar las notificaciones de todos los chats antes de dejar de usar WhatsApp.

Cómo se usa Watomatic

El uso de la aplicación es muy sencillo, basta con instalártela de la Play Store, activar los permisos para las notificaciones y activar la respuesta automática. El texto de tu respuesta es completamente personalizable, pero Watomatic te recomienda algunas opciones de frases posibles para responder.

Puedes personalizar el mensaje automático a tu gusto. 20BITS

