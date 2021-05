WhatsApp: este sábado termina el plazo para aceptar sus condiciones, ¿qué pasa si no lo haces?

Este sábado 15 de mayo acaba el plazo estipulado por WhatsApp para que sus usuarios acepten los nuevos términos y condiciones de uso: no hacerlo supondrá por el momento tener limitadas algunas de sus funciones.

Si bien, durante un tiempo indeterminado, WhatsApp dejará libertad a sus usuarios para aceptar o no las condiciones, a estos les irá apareciendo un mensaje de aviso cada cierto tiempo recordando que están ahí.

WhatsApp ha asegurado que no eliminará las cuentas de quien no acepte sus nuevos términos, pero restringirá funciones, algunas muy básicas. A partir del 15 de mayo, si te niegas a 'pasar por el aro' no podrán acceder a tu lista de chats al abrir el servicio, ya sea la app o el mod web.

"Pero podrás responder llamadas y videollamadas. Si tienes activadas las notificaciones, podrás tocarlas para leer o responder mensajes, así como para devolver llamadas o videollamadas perdidas", señala la empresa. Es decir, podrás interactuar con sus contactos a través de las notificaciones en pantalla.

La polémica principal gira en torno a que las nuevas condiciones de WhatsApp afectarán a la privacidad de miles de personas, ya que la compañía podrá compartir sus datos con Facebook y comercializar con ellos. Pero, ojo, no es el caso de España y de la UE, gracias al RGPD.

Desde la plataforma global de investigación Appinio han realizado una encuesta a 1.000 personas en nuestro país para conocer la opinión de la población de entre 16 a 65 años sobre este tema.

Este afirma que el 82% de los españoles aceptarán los nuevos términos y condiciones de WhatsApp; sin embargo, el 64% de los españoles no tenían conocimiento de la última actualización de los términos y condiciones de WhatsApp. En 20Bits hemos tenido acceso a más información de la encuesta y datos relevantes sobre la cantidad de información que saben los usuarios españoles sobre la aplicación líder en mensajería.

Los españoles no se han enterado de la nueva actualización

A pesar de que la amplia mayoría de los encuestados afirmaron que iban a aceptar nuevos términos y condiciones de WhatsApp, un gran porcentaje afirmo no saber de qué se trataba esta actualización ni cuáles eran esos cambios. Además, los españoles desconocían el motivo por el cual los aceptaban: el 67% dijo que la principal razón era para poder seguir usando WhatsApp con sus familiares y amigos, no porque estuviesen de acuerdo con estos términos, ya que ni siquiera los conocían. De hecho, un 77% de los encuestados se sienten preocupados por la manera en la que WhatsApp utiliza sus datos.

Los jóvenes fueron más propensos a saber de qué se trataba la nueva actualización de WhatsApp y, cuando se les dijo en que consistía, un 17,8% los consideraban inaceptables, mientras que un 18,8% afirmó que no le importaba nada en absoluto.

Tendencia a usar Telegram

Lo más sorprendente de todo es que el 33,8%, la mayoría entre 25 y 44 años, admitieron usar Telegram más frecuentemente que WhatsApp, demostrando una cierta tendencia de preferencia por esta aplicación. Aunque cuando se les preguntó si tuvieran que mantener una única aplicación en sus teléfonos, el 91,1% eligió WhatsApp.

Parece que WhatsApp tiene trabajo por hacer en lo que a informar a sus usuarios sobre esta nueva actualización se refiere, aunque la mayoría de los encuestados optarán por aceptarla. ¿Por qué? Uno de los motivos más respondidos fue la familiaridad y conexión con amigos y cercanos.

