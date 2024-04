WhatsApp anuncia cambios revolucionarios en la forma de reaccionar a los chats y estados

Los cambios en WhatsApp no dejan de sucederse. Lo cierto es que este mes de abril supone una auténtica revolución para la aplicación de mensajería de instantánea más usada, no solo en España, sino a nivel global. La empresa de Meta cambia para siempre el diseño de su app, pero eso no es lo único. A todo ello hay que sumarle el renovado reproductor de vídeo, el próximo editor de fotografías con inteligencia artificial (IA), la recomendación de iniciar una conversación con aquellos contactos con los que no hayas hablado nunca.

Además, la plataforma propiedad de Mark Zuckerberg deberá adaptarse a la nueva normativa en materia de servicios digitales por la que la Unión Europea ordena a las ya conocidos como 'guardianes de acceso', entre las que se encuentran Microsoft, Apple o ByteDance, a adaptar una serie de medidas para acabar con el oligopolio y que las 'Big Tech' se comporten de manera equitativa. De no hacerlo, estas grandes empresas tecnológicas serán multadas con hasta un 10% de sus ingresos anuales.

Será a partir del próximo 11 de abril cuando cambien definitivamente sus términos de servicio. En este sentido, WhatsApp deberá ser interoperable, es decir, los usuarios podrán leer y enviar mensajes a otras plataformas, como es el caso de Telegram o Signal. Pero ahora la multinacional con sede en California va un paso más allá.

La nueva forma de usar WhatsApp

A día de hoy, la plataforma permite responde a una actualización de estado con una respuesta de texto o con una selección de ocho emojis genéricos que se pueden utilizar en todo momento. La novedad que se aproxima a WhatsApp es muy parecida a la de la red social Instagram que, a su vez, también forma parte del conglomerado de Meta. Ha sido el filtrador AssembleDebug desde su cuenta en X -antes Twitter- ha mostrado los detalles de este nuevo botón que se activará justo al lado del campo de respuesta a las actualizaciones de estado en la versión 2.24.8.6 de WhatsApp.

Nuevas reacciones a WhatsApp xx

El objetivo no es otro que conseguir la respuesta rápida a las actualizaciones de los contactos en WhatsApp con una única pulsación en vez de tener que pulsar sobre el texto y luego sobre el emoji deseado. Esta nueva experiencia en las reacciones también se lleva a las imágenes y vídeos de las conversaciones.

Cómo será la nueva interfaz de la aplicación de Meta

Si eres observador, te habrás dado cuenta que la antigua barra era de color verde y contaba con cuatro pestañas –'Chats', 'Estados', 'Llamadas' y 'Comunidades'–, pero ahora, dicha novedad es de color blanco e incluye las mismas pestañas con un toque más minimalista y moderno.

Respecto a su disponibilidad, la nueva interfaz se ha desplegado con la versión para Android 2.24.6.77. Asimismo, es importante mencionar que ya está disponible para todos los usuarios de la plataforma de mensajería instantánea. No obstante, si aún no tienes este 'lavado de cara', desde 20Bits te recomendamos actualizar la app desde Google Play para obtener las últimas novedades.

