Un grupo ultra católico gasta 4 millones en comprar datos de apps de citas para localizar sacerdotes homosexuales

La organización católica conservadora Catholic Laity and Clergy for Renewal de Colorado (Estados Unidos) gastó cuatro millones de dólares para descubrir a los sacerdotes homosexuales que utilizaban apps de citas.

Washington Post indica que el grupo adquirió los datos de Grindr, Growlr, Scruff, Jack'da y OkCupid entre 2018 y 2021, además, tenía el objetivo de identificar a los sacerdotes al rastrear su ubicación y actividades.

Jayd Henricks (presidente de la organización) publicó un artículo en First Things en el que muestra su orgullo al "ayudar a la Iglesia a ser santa, con todas las herramientas que se le pudieran dar", como por ejemplo, los datos de las apps.

Ante dicha situación, Henricks explicó que "se formó un grupo, Catholic Laity and Clergy for Renewal (CLCR), para estudiar cómo la tecnología podría ayudar a los obispos a afrontar sus mayores retos. Después de todo, todas las grandes empresas utilizan datos, así que ¿por qué no la Iglesia? Tal vez los datos podrían utilizarse para conocer mejor la vida de la Iglesia, por ejemplo, qué tipo de actividades eclesiásticas atraen a la gente a una parroquia, o incluso cuándo y cómo se programan las liturgias".

El presidente añade que "el tráfico de contenidos obscenos, e incluso delictivos, es un riesgo para la Iglesia y sus hijos, como lo es para el resto de la sociedad; de hecho, como han demostrado repetidos escándalos, el peligro es más agudo debido a la posición privilegiada de la Iglesia como guardiana de las almas y puerta de salvación".

Grindr en el punto de mira



La aplicación Grindr está en el punto de mira porque Catholic Laity and Clergy for Renewal intentaba encontrar sacerdotes gays.

Washington Post señala que los datos se consiguieron de los mercados de valores que obtienen la información en los intercambios de anuncios, asimismo, la organización consiguió las ubicaciones de las residencias eclesiásticas, lugares de trabajo y seminarios para encontrar a los sacerdotes que estaban utilizando dichas apps.

La reacción por parte de la Iglesia



De momento, se desconoce el impacto de las apps de citas en la Iglesia, no obstante, este caso demuestra las grandes capacidades de vigilancia que tiene Estados Unidos para saber cualquier acción, relación sentimental o ideología de un usuario.

