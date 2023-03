Uber Eats eliminará 5.000 restaurantes 'falsos': dark kitchens con el mismo menú para marcas supuestamente distintas

Las plataformas enfocadas en el reparto de comida a domicilio, como Just Eat, Glovo o Uber Eats, ya existían antes de 2020, pero a raíz de la pandemia se empezó a normalizar todavía más su uso. Algunos negocios se vieron obligados a cerrar sus locales físicos al no salirles rentable el alquiler y vieron en las apps de reparto una alternativa. Ellos seguían obteniendo ganancias por los pedidos y no tenían que gastar un extra en un establecimiento con aforo limitado, camareros y facturas de luz o gas.

El término para denominar a los establecimientos que se promocionan en Uber Eats y servicios similares y que no tienen un local es 'dark kitchen' o 'cocinas fantasma'. Esto se debe a que no existe un sitio físico para el restaurante, sino que recurren a las propias cocinas de sus hogares, a espacios diminutos, sin las condiciones adecuadas para atender a clientes en persona, etc.

Ya han pasado tres años desde que la covid-19 se agravó, pero, varios hosteleros han continuado repartiendo solo a domicilio a través de apps destinadas a ello. Uber Eats quiere poner fin a varias marcas que solo están disponibles en línea y, por lo tanto, esta táctica podría terminar.

Según explica la plataforma, se están registrando los mismos usuarios con diferentes nombres, pero ofertando el mismo menú. John Mullenholz, supervisor de Uber Eats, comenta en Wall Street Journal que hay comensales que han visto 12 versiones de los mismos platos, y "eso erosiona la confianza del consumidor".

Para evitar esto, Uber Eats planea borrar 5.000 restaurantes en línea, que representan alrededor del 13% de las marcas virtuales de Norteamérica. Entre ellos, se encuentran 12 establecimientos de Colorado que venden burritos de desayuno idénticos, 14 marcas que ofertan los mismos sándwiches de una tienda de Nueva York, y un restaurante pakistaní de San Francisco que ha llegado a publicar 20 veces su menú.

Estas tácticas la usan los usuarios de restaurantes para jugar con los resultados de búsqueda o llamar la atención sobre sus ofertas, por ejemplo. Para evitar esto, Uber Eats obligará a que más de la mitad del menú de cuentas de una marca virtual sean distintas entre ellas y que suban al menos cinco fotos de elementos exclusivos de la carta.

