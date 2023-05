Starline de Google: así es el futuro de las videollamadas

La pandemia demostró la importancia de las videollamadas para mantenernos en contacto con nuestros seres queridos o para comunicarse en el trabajo de una forma más directa y cercana. Hace 2020, este tipo de interacción se normalizó y la tecnología que ya se estaba desarrollando para acercar a quienes tenemos lejos ganó protagonismo. Un ejemplo de ello es Project Starline, un sistema de videoconferencia avanzado que Google presentó por primera vez al público en 2021.

Starline ofrece a los usuarios una experiencia en 3D en las interacciones digitales, para sentir a la persona que está al otro lado de la pantalla enfrente, sin distancias. Google definía su proyecto como una tecnología que "funciona como una ventana mágica" donde los internautas podían "hablar, gesticular y hacer contacto visual con otra persona, de tamaño real y en tres dimensiones".

Su herramienta usa aprendizaje automático y sistemas de visualización y, aunque su desarrollo sigue en proceso, han avanzado mucho. Uno de sus grandes logros ha sido reducir el tamaño del hardware personalizado, que ha pasado de ser como una habitación a parecerse a un televisor grande. Así, han conseguido que sea posible adaptarla a más hogares.

Después de años perfeccionando su diseño, ha reemplazado sus cámaras especiales y emisores de luz infrarroja por cámaras estándar e inteligencia artificial. Gracias a ello, pueden rastrear los ojos y oídos de los interlocutores y crear un vídeo en 3D en pantalla plana y un audio espacial, dando lugar a una experiencia inmersiva.

En la conferencia I/O anual de Google, la empresa hizo una demostración de Starline: mostraron a la persona al otro lado de la pantalla extendiendo una manzana roja con su mano. Obviamente, la fruta no se teletransportaba, pero las personas que estuvieron presentes aseguran que parecía que estaba ahí y que se podía extender la mano y agarrarla.

Google todavía no ha dado un precio a su producto ni una fecha de lanzamiento, puesto que su desarrollo no ha terminado. No obstante, sus presentaciones en la I/O enseñan un gran avance en su investigación.

