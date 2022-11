Signal es la última plataforma en añadir (también) Stories a su app

Signal anunció en un comunicado la incorporación de stories, además, indica que “ofrecemos una forma de hacer historias en privado. Y sin tener que navegar por un mar de anuncios”.

Los interesados pueden compartir imágenes, vídeos y texto en sus historias, debido a que ya están disponibles en las últimas versiones de Signal (v6.0) tanto en iOS como en Android.

Al igual que Snapchat o Instagram, esta novedad caduca automáticamente a las 24 horas, pero se pueden eliminar antes de que desaparezcan.

Las historias están encriptadas de extremo a extremo, por lo tanto, las únicas personas que podrán verlas son las que se hayan seleccionado a través de 'Configuración' → 'Historias'. También existe la posibilidad de ocultarlas manualmente para determinados usuarios, para ello, se comparten con subconjuntos más pequeños.

Stories de Signal Signal

Por otro lado, Signal señala que se puede compartir una historia con la lista de contactos agregada en el teléfono que use la aplicación, cualquiera con quien hayas tenido una conversación 1:1, y cualquiera cuya solicitud de mensaje se haya aceptado.

Otras de las funciones son los recibos de lectura de sus chats, sin embargo, se puede activar o desactivar dicha visualización desde el menú 'Configuración'.

La app ofrece la posibilidad de enviar historias a chats grupales existentes. Esto significa que cualquier miembro puede ver los comentarios y reacciones de otros individuos junto a las historias compartidas.

Así las puedes desactivar



Para no recibir historias, los usuarios tienen que abrir 'Configuración' → 'Historias' → 'Desactivar historias'. Esta opción no se transmite a nadie, es decir, tus amigos que comparten stories no sabrán que se ha optado por no ver las actualizaciones.

