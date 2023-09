En TikTok se están saltando las leyes de copyright: la gente está transmitiendo gratis películas enteras en pequeños clips

Barbie ha sido el gran éxito en taquilla de este 2023. Ya antes de su estreno, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre la película gracias a la promoción que le hicieron. Ahora, meses después de su llegada a los cines, por fin está en las plataformas digitales. Pero, como ocurre con todas las filmes y series, hay quien está dispuesto a pagar por verlas en streaming y otros no.

Para ver las series y películas de forma gratuita, pero ilegalmente, existen multitud de webs piratas. Sin embargo, hay internautas que están comenzando a utilizar las redes sociales para publicar dicho contenido entero. Se aprovechaban de X (Twitter), que desde hace unos meses permite subir vídeos largos para los suscriptores premium y, ahora, parece que también han dado el salto a TikTok.

Según el medio de comunicación estadounidense The Wall Street Journal, en los últimos días, varias cuentas anónimas de la red social asiática están compartiendo pequeños clips de series y películas. Una de ellas es el aclamado largometraje de Barbie.

Los vídeos de TikTok siempre han destacado por ser cortos y, aunque ahora la plataforma deje subir clips de hasta 10 minutos, los fragmentos de contenido ilegal que suben son de dos a tres minutos. Basta con buscar el nombre de la película que quieras ver y deslizar hacia abajo para encontrar alguno que haga esta práctica ilegal.

Michaela Bennett, una internauta que ha visto 9-1-1 y Under the Dome por TikTok, explica que hay centenares de comentarios de fans y espectadores que animan a crear un ambiente de comunidad que no siempre se encuentra en Netflix, Prime Video u otros servicios de streaming. “Es interesante ver si la gente siente lo mismo que tú o hay una opinión distinta”, señala.

Tal y como ocurrió con X, es posible que la app termine borrándolos pronto. Eso se debe a que no cumplen con las normas de Copyright. No obstante, no parece que estas publicaciones se hagan con intención de obtener rédito económico.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.