Pornhub se enfrenta a una denuncia en Europa por recopilar ilegalmente datos de sus usuarios

Pornhub, web de contenido pornográfico, se enfrenta a una serie de desafíos legales en toda Europa por la información que recopila de manera ilegal, según informa Wired.

Un grupo de activistas e investigadores presentaron una denuncia contra Pornhub en Italia porque la entidad "maneja ilegalmente los datos de millones de personas". Además, esta acusación tiene su base en un análisis técnico del sitio web y sus prácticas de privacidad, teniendo en cuenta que la página no cumple con las normas del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de Europa.

Problemática con las cookies

Wired afirma que "según Alessandro Polidoro (activista de los derechos digitales y abogado principal del litigio), Pornhub no permite a las personas optar fácilmente por no ser rastreadas por las cookies. El sitio no es claro sobre los datos que comparte con terceros y su algoritmo 'asigna' preferencias sexuales con base a los que vídeos que se ven".

En lo que respecta a las cookies, Pornhub muetra únicamente un banner en la parte inferior de la página diciendo que la web utiliza cookies, sin embargo, incluye una opción para obtener más información y un botón que dice 'Aceptar', pero sin añadir una forma de impedir el rastreo en Estados Unidos y Reino Unido.

Asimismo, el diario mencionado advierte que "el grupo asegura que hay poca transparencia sobre qué datos se comparten y cómo se utilizan".

La tecnología de rastreo que utiliza Pornhub

Las pruebas de Wired muestran que Pornhub es capaz de almacenar los ID de los vídeos vistos mediante las claves 'watchedVideoStorage' y 'watchedVideoIds'. Asimismo, cada vez que se ve un contenido multimedia, aunque no se haya iniciado sesión en la página, se añade un número de identificación a una lista en el almacenamiento local del navegador.

En pocas palabras, Pornhub crea un historial de búsqueda paralelo que se guarda directamente en el dispositivo del internauta.

Pero, ¿qué indica la política de privacidad de Pornhub?

La política de privacidad de Pornhub, que detalla los datos que puede recopilar sobre las personas, indica que utiliza cookies para múltiples propósitos (personalizar la experiencia, registrar el número de usuarios activos, ofrecer anuncios y rastrear las webs vistas).

No obstante, dicha política recalca la siguiente frase: "Usted puede configurar su navegador para rechazar todas o algunas cookies del navegador o para que le avise cuando se envían cookies". Además, ante dicha situación, Pornhub activó el anonimato de la dirección IP de Google Analytics para mejorar la seguridad.

