Netflix tiene su propio 'Wrapped': así puedes descubrir qué has visto y cuánto has estado en la plataforma este año

Estamos a punto de dar por finalizado el 2023 y los recuerdos de estos 365 días afloran en las mentes de muchos españoles. Este año fue en el que Netflix comenzó a endurecer sus restricciones con las cuentas compartidas en España y otros lugares del mundo, pero, a pesar de que varios usuarios amenazaron con marcharse, la mayoría se han quedado y han disfrutado viendo series y películas en la plataforma en streaming.

Aquellos que continúan suscritos a este servicio de entretenimiento, pueden comprobar cuál ha sido su programa favorito de 2023 al más puro estilo Wrapped. La compañía no cuenta con esa función, sin embargo, existe una plataforma gratuita que ofrece gráficos personalizados.

Cómo ver tu resumen del año de Netflix

El nombre de la herramienta de la que vamos a hablar es UWatcher, una herramienta gratuita que enseña los hábitos de consumo de cada individuo al conectarse a su cuenta de Netflix. Los gráficos que muestra son de datos recopilados desde el 1 de enero hasta la actualidad y, aunque no son tan bonitos como los de Spotify, los puedes compartir en redes sociales y presumir de gustos cinematográficos con tus seguidores.

UWatcher se puede utilizar como extensión de Google Chrome o como aplicación de Android. Lamentablemente, no está disponible para iOS, pero eso será por poco tiempo, ya que sus desarrolladores afirman que están trabajando en ello.

¿Cuántas horas se ha visto tu serie favorita de Netfix?

Desde Netflix, también han trabajado en otra nueva medida parecida que enseña lo que más ha visto la gente. De este modo, si hay algo que no has visto, puedes sumarlo a tu lista de pendientes. A pesar de ello, el ránking no está personalizado según cada individuo.

La información del informe se puede descargar en un archivo Excel (.xlsx) desde una publicación que han hecho en su página web oficial. Según explican, se trata de una nueva iniciativa que consistirá en compartir una lista de las series y películas más vistas cada semestre.

El medio de comunicación The Verge ha aclarado que esta medida se ha puesto en práctica después de la huelga del Witers Guild of America, y del nuevo contrato que requiere que los estudios de Hollywood compartan los datos de transmisión con el gremio.

Más de 18.000 contenidos con más de 50.000 horas vistas

El primero que han facilitado a los usuarios es del contenido visto de enero a junio de 2023, por lo tanto, el contenido que se ha lanzado en la segunda mitad del año, todavía no está registrado.

Hasta ahora, Netflix enseñaba un top 10 del contenido más visto en su plataforma cada semana. No obstante, con este proyecto, la empresa quiere mostrar las horas que se ha visto un programa siempre que se haya visto más de 50.000 horas.

En total, el archivo en Excel cuenta con más de 18.000 títulos. La lista la encabeza la primera temporada de The Night Agent, con más de 812 millones de horas vistas. La sigue la segunda temporada de Ginny & Georgia, con 665,1 millones de vistas; la primera temporada de The Glory, con 622,8 millones de horas de vistas; y Queen Charlotte: A Bridgerton Story, con 503 millones de horas de vistas.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.