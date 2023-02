Netflix perdió más de 1,2 millones de usuarios en 2022: ¿seguirán cayendo o subirán con las nuevas restricciones?

El hashtag #AdiosNetflix se hizo viral hace unas semanas por el descontento de los clientes de Netflix ante el anuncio de medidas restrictivas para evitar las cuentas compartidas con no convivientes. La plataforma ya llevaba tiempo comentando que en su normativa prohibían este tipo de práctica, pero no hacían mucho al respecto hasta que empezaron a aplicar mayores controles: primero en países de Latinoamérica y después en todo el mundo.

Con la despedida a la aplicación que se volvió tendencia a través de Twitter, los usuarios amenazaban con cancelar sus suscripciones y varios aseguraban que los números de atención al cliente tenían tiempos de espera de hasta media hora. Esto anima a pensar que Netflix puede llegar a sufrir una gran pérdida de consumidores, sin embargo, los datos recientes todavía no se conocen.

Según Mikel Cid, Director de tarifasde.com (web comparadora de tarifas de telefonía), hay encuestas recientes que apuntan que hasta un 60% de los suscriptores actuales podrían darse de baja por las restricciones de compartir cuenta. "Las bajas están llegando, es un hecho que se puede palpar entre los usuarios, pero de momento no conocemos que si las bajas están llegando a los niveles que desvelaban las encuestas o si será menor el impacto", explica para 20BITS el experto.

Ricardo Tárraga, CEO y fundador de Yuvod (empresa especializada en servicios OTT), recuerda que Netflix sigue siendo la primera plataforma en streaming que nos viene a la mente cuando se habla del consumo de contenidos bajo demanda de pago. Sin embargo, reconoce en 20BITS que cada vez percibe a más usuarios que valoran otras opciones que pueden estar superándolos.

Las pérdidas de 2022

Aunque aún no se saben las cifras de pérdidas que Netflix está teniendo desde el anuncio de sus nuevas medidas restrictivas, cabe señalar que en la primera mitad del año pasado, la plataforma ya experimentó una caída de suscriptores bastante considerable. En concreto, perdió un millón de suscriptores y esto fue antes de que comenzasen a aplicar las primeras restricciones en Latinoamérica.

Uno de los posibles motivos de este descenso sea "la llegada de más competidores al sector", según Tárraga. Él destaca dos factores importantes que pudieron desencadenar esta pérdida en 2022: "La económica, donde el usuario ya no puede pagar por tantas plataformas, y más por un periodo inflacionario donde el consumo se está resistiendo. Y a los contenidos, ya que muchos usuarios se dan contenidos de productoras como Disney, HBO u otros dejan de estar disponibles en Netflix y pasan a estar en exclusiva en sus plataformas". Además, detalla que existen otros servicios en streaming de más bajo coste, como Amazon Prime Video.

Muchos usuarios ya decidieron darse de baja de Netflix el año pasado por otras razones. [@cottonbro] de Pexels

Por su parte, Cid subraya que en Rusia habían cerca de 700.000 usuarios suscritos a Netflix y, a raíz de la guerra, el servicio dejó de funcionar en el territorio. Esto supondría que gran parte de la pérdida no se debería tanto a motivos de usuarios descontentos, sino al problema bélico.

La subida de precios, la cancelación de series de éxito u otros aspectos similares también propiciaron que los usuarios terminasen tomando la decisión de abandonar Netflix.

¿Por qué Netflix ha aplicado mayores restricciones?

La razón por la que Netflix ha aplicado esta política más controladora es que su ARPU [Average Revenue Per User], es decir, sus ingresos promedio por usuario no coincidía con su cifra de usuarios activos. Tarrága detalla que, con el cambio, "comprobaremos la fidelidad del usuario". Igualmente, el de Yuvod cree que gran parte de los clientes que se marchan lo hacen por la bajada de calidad del catálogo de la plataforma y no solo por la compartición de contraseñas.

Antes de implementar las restricciones en España y el resto del mundo, Netflix hizo su prueba en países latinoamericanos. Cid opina que la rebaja de precios que se están haciendo en estos territorios en los que comenzaron los cambios muestran que están "muy convencidos" de estar yendo por el “camino correcto”.

Sobre esto, Tarrága no está seguro de si la estrategia llegará a nuestro país. "Es normal que, en zonas como Latinoamérica, donde los índices de piratería continúan siendo altos y la capacidad económica es menos, los precios bajen –apunta-. Al fin y al cabo, siempre suele ser más rentable mantener al usuario a un costo bajo que perderlo".

Mientras, Cid recuerda que las restricciones en Latinoamérica comenzaron a mediados de 2022 y los descuentos en las tarifas no se han visto hasta ahora. Por lo tanto, de aplicarse en España, es posible que todavía haya que esperar un tiempo y probablemente no sea una rebaja tan alta.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.