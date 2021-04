Netflix lanza 'Reproducir algo', la opción para seguir devorando streaming cuando ya no sabes qué ver

Puede que durante los últimos meses, con eso de estar en casa tanto tiempo, ya te hayas pasado Netflix, Disney+ o Prime Video. Lo has visto todo... o eso crees. Para demostrarte que no es así, y para lograr que no te marches, el rey del streaming ha lanzado una nueva función que te ayudará a descubrir cosas nuevas basadas en tus intereses sin que tengas que hacer nada.

Netflix lanza ‘Reproducir algo’, una opción que te permite simplemente sentarte en el sofá y seguir consumiendo streaming como si no hubiera un mañana, sin tener que hacer eterno scroll para buscar lo siguiente que ver.

Se acabó el DRAMA de elegir qué ver: llega la opción Reproducir algo. pic.twitter.com/9PETugGLYk — Netflix España (@NetflixES) April 28, 2021

“A veces, lo único que quieres es abrir Netflix y meterte directamente en una historia nueva. Para eso hemos creado ‘Reproducir algo’, para que tú solo te concentres en disfrutar”, afirman desde la plataforma.

Cuando eliges el botón ‘Reproducir algo’, aparece una serie o una película que la plataforma intuye que te va a gustar basándose en tu historial. Si haces clic otra vez, seleccionas ‘Reproducir otro título’ y aparece:

Una serie o película nueva para ti,

una serie o película que estés viendo,

una serie o película de tu lista, o

una serie o película que no has terminado de ver.

Puedes ir cambiando los títulos que te sugiere la plataforma. Netflix

“Hay momentos en los que no nos apetece tomar decisiones: un viernes por la noche, después de una semana agotadora; cuando tienes la nevera llena, pero no se te ocurre nada para comer; o una noche de cine en familia frustrada porque no os ponéis de acuerdo en la peli. Nos ha pasado a todos”, dicen.

Está claro: Netflix no quiere que te vayas. La plataforma más popular de contenidos en streaming está experimentando un pequeño bajón y sus acciones han caído. Las razones son bastante obvias: por un lado, el número de usuarios creció exageradamente en 2020, un crecimiento que no es comparable ni se espera que sea repetible; y, por otro lado, como hemos mencionado, el hecho de estar mucho más en casa hace que hayamos visto ya mucha de la programación que ofrece este gigante del binge watching.

Encontrarás 'Reproducir algo' en varios lugares de tu televisor:

Debajo del nombre de tu perfil.

En la 10ª fila de la página de inicio de Netflix.

En el menú de navegación lateral izquierdo.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.