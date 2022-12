Mastodon ha ganado más de dos millones de nuevos usuarios desde que Musk llegó a Twitter

Mastodon anunció ayer que sus usuarios activos han aumentado desde que Elon Musk se hizo con Twitter, pasando de 300.000 personas activas mensuales a 2,5 millones.

Esta red social se diferencia del resto, por lo tanto, puede ser una de las razones por las que se disparó su popularidad. Eugen Rochko (director general, fundador y desarrollador principal de Mastodon) afirma en un comunicado que "estamos entusiasmados de ver crecer a Mastodon, nos comprometemos a mejorar nuestro software para enfrentar los nuevos desafíos que se presenten".

La aplicación funciona de manera similar a Twitter, pero en vez de priorizar sus mensajes por medio de un algoritmo, se basa en una línea cronológica y tampoco cuenta con un servidor central.

El mes pasado, el medio de comunicación Axios indicó que Mastodon tenía 4,5 millones de usuarios, además, en el comunicado, Rochko menciona las prohibiciones de Twitter que limitan la libertad de expresión de los internautas.

El director subraya "este es un claro recordatorio que las plataformas centralizadas pueden imponer límites arbitrarios e injustos sobre lo que los usuarios pueden y no pueden decir. En Mastodon, creemos que no tiene que haber un intermediario entre el usuario y su audiencia, y que los periodistas y las instituciones gubernamentales no deberían depender de una plataforma privada para llegar al público".

