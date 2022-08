Llegan las comunidades de WhatsApp a los primeros usuarios: así funcionan

'WhatsApp Communities' es una función que permite grupos de discusión más grandes, además, se ha implementado para usuarios adicionales a medida que se acerca su lanzamiento público.

La aplicación se negó a compartir detalles específicos sobre cuántas personas o qué países han implementado dicha novedad.

WhatsApp Communities incluye un soporte para compartir archivos, realizar llamadas grupales de 32 personas, reaccionar con emojis y cuenta con herramientas de administración junto a controles de moderación.

Las comunidades de WhatsApp no son públicas ni detectables en la plataforma, por ello, los usuarios deben estar invitados a una comunidad para unirse.

Comunidades de WhatsApp. WABetaInfo

Como se puede ver en la captura de pantalla, es muy fácil comprobar si la función ya está disponible en WhatsApp. Los usuarios tendrán que verificar si aparece la pestaña de 'Comunidades' en lugar de 'Cámara'.

Si la pestaña de Comunidades está disponible, se puede crear una comunidad agregando hasta 10 grupos (denominados 'subgrupos' y admiten hasta 512 participantes).

Un miembro de la comunidad puede elegir a qué subgrupo unirse en función de sus preferencias personales, asimismo, puede abandonar un subgrupo sin abandonar una comunidad.

Los administradores de una comunidad también pueden deshabilitarla si ya no quieren usarla, y otros miembros pueden denunciar la comunidad si viola los términos de servicio.

"WhatsApp está lanzando una prueba muy pequeña para ciertos probadores beta, por lo que la capacidad de crear una comunidad no está disponible para todos, y no puede usar comunidades si la función no está disponible para su cuenta de WhatsApp, incluso si un administrador de la comunidad lo agrega a su comunidad", informa WABetaInfo.

