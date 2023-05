El motivo por el que no tienen éxito tus publicaciones de Instagram

Antes conseguías likes en Instagram sin hacer gran cosa, pero cada vez tienes menos 'me gusta' o simplemente no consigues visualizaciones. No es que estés haciendo nada mal, pero tampoco bien, por lo menos a ojos de Instagram.

Instagram hace mucho tiempo que endureció su política de contenido, ya sea por contenido inapropiado o por un uso 'ilegítimo' de la aplicación. Incluso teniendo en cuenta todos estos factores, puedes seguir teniendo problemas porque el algoritmo de la app cambia constantemente y lo que funcionada hace un año no tiene que hacerlo ahora. Así de sencillo y así de complicado.

¿Cuál es la mejor hora para publicar en Instagram?

Este dato puede cambiar según tu cuenta o el país en el que residas. "Algunas investigaciones sugieren que los miércoles y jueves promueven la mayor interacción, aunque la evidencia anecdótica de los managers de redes sociales a veces sugiere lo contrario", sostienen desde la web Digital Trends.

En un estudio previo llevad o a cabo por la plataforma Later, la mejor hora para publicar en Instagram es de 11 a.m. a 1 p.m. y por la tarde-noche (de 7 p.m. a 9 p.m.). Sin embargo, el portal Digital Trends estira un poco más las horas y nos ofrece algunos datos sobre los siete días de la semana.

​Lunes: 6 a.m., 10 a.m. y 10 p.m. Martes: 2 a.m., 4 a.m. y 9 a.m. Miércoles: 7 a.m., 8 a.m. y 11 p.m. Jueves: 9 a.m., 12 p.m. y 7 p.m. Viernes: 5 a.m., 1 p.m. y 3 p.m. Sábado: 11 a.m., 7 p.m. y 8 p.m. Domingo: 7 a.m., 8 a.m. y 4 p.m.

Bloqueos de Instagram y 'shadowban'

La diferencia entre shadowban o 'baneo en la sombra' y un bloqueo como tal, es que la aplicación te deja publicar fotos y otras funciones pero la visibilidad es prácticamente nula. Es como si te bloquearan, pero sin darte cuenta.

Padecer los efectos del shadowban significa que nuestra cuenta de Instagram se encuentra en un período de tiempo muerto para el resto de usuarios a pesar de que no estemos bloqueados y podamos seguir subiendo fotos a nuestro perfil.

Son muchos los usuarios que se han percatado de que sus publicaciones en Instagram llegan a menos usuarios o que reciben menos interacciones cada vez que cuelgan una imagen. Instagram puede considerar que no estás haciendo un uso ilegal, pero sí contrario a lo que me promulgan en su política. Por lo que ciertos hábitos como dar 'me gusta' a todo el mundo sin criterio o empezar a seguir y dejar de seguir de forma compulsiva puede considerarse contenido spam.

Cómo saber si un 'hashtag' ha sido baneado

También podemos encontrarnos con que los hashtags que utilizamos en nuestras publicaciones o en las stories se hayan convertido en “no detectables” o los que usas en el feed sean hashtags baneados, por lo que no aparecen en los resultados de búsqueda o como destacados en Instagram.

Para detectar si un hashtag ha sido baneado puedes utilizar la plataforma IQ Hashtags.

Precisión analítica y comunicación con tus seguidores

Es importante saber que para triunfar de verdad es Instagram, debes tomártelo como un trabajo, dedicarle muchas horas. Los seguidores y las interacciones no son cosa de magia —por lo menos en la mayoría de los casos—, por lo que interactuar con tus seguidores, comentar en otros perfiles con contenido de calidad (no valen me gustas y emojis automáticos) y generar comunidad es lo que más frutos te va a dar. Para asegurarte del mejor momento para publicar en tu perfil de Instagram en concreto, lo mejor es ir a la herramienta de métricas de la app. Ahí encontrarás toda la info sobre las horas, días de la semana y público objetivo que te sigue.

