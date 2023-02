Incógnitas sobre el nuevo plan de Netflix: ¿qué pasa si me voy de viaje? ¿Y si me cambio a otra suscripción más barata?

Netflix anunció ayer que los usuarios españoles ya no podrán compartir suscripción con no convivientes. Para ello, todos los perfiles deberán conectarse al menos una vez cada mes desde la señal WiFi de la ubicación configurada en el perfil principal.

Aquellos que deseen compartir cuentas fuera del hogar podrán hacerlo, pero pagando un extra de 5,99 euros mensuales. Este dinero se pagará por las suscripciones extra que estarán disponibles: uno en el modelo Estándar, que podría llegar a costar 18,99 euros al mes, y dos en el plan Premium, que podría alcanzar los 29,97 euros.

La plataforma detalló para Europa Press que los suscriptores "podrán definir la ubicación principal de su cuenta, es decir, el lugar habitual en el que ellos y las personas con quienes conviven ven Netflix en varios dispositivos". Si los usuarios no se conectan al menos una vez en 31 días al WiFi principal, se les restringirá el acceso.

¿Qué pasará con los viajes?

Como ha explicado la compañía, se vigilará que los perfiles se conecten al menos una vez al mes a la WiFi usada por la cuenta principal. Por lo tanto, los viajes fuera de casa no supondrán ningún problema, ya sea una estancia de más de una semana o el uso ocasional de Netflix en otros espacios.

Todo lo que tienes que saber si quieres darte de baja

Si has pagado por el plan anual o todavía queda tiempo para que termine el periodo de 31 días del mensual, puedes darte de baja, pero Netflix no reembolsará el dinero que has gastado. A cambio, la cuenta seguirá operativa hasta que finalice el tiempo de facturación. Después, se cerrará definitivamente.

Una vez se elimine la cuenta, Netflix guarda los datos de usuario durante 10 meses, por si se arrepiente y decide volver. De este modo, los internautas que regresen y usen el correo electrónico anterior tendrían los perfiles con sus preferencias intactas. En cuanto pasan esos meses, la cuenta sería nueva.

Los cambios de suscripción

En el caso de que el motivo por el que desees cancelar tu suscripción actual sea que has decidido dejar de compartir cuenta con otros y pasarte a un plan más barato, antes de que se borre la actual deberías traspasar el perfil. Para ello, solo debes entrar en la opción 'Cuenta', clicar en la flecha hacia abajo al lado de icono de perfil y seleccionar 'Transferir este perfil'.

Al hacer esto, podrás cambiar de cuenta sin perder los datos almacenados en la actual. Sin embargo, hay que señalar que, para poder pasar la información, la otra cuenta deberá existir ya, por lo que es recomendable hacerlo una vez termine el periodo de facturación (para no pagar por dos cuentas).

