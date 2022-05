Fortnite vuelve a estar disponible gracias a Microsoft: así puedes jugar gratis desde iOS y Android

©[amrothman] via Pixabay.com

Fortnite dejó de estar disponible en iOS y Android hace dos años, ¿el motivo? Epic tomó la decisión de retirar el juego por un incluir un sistema de pago alternativo para la compra de su moneda virtual, por consiguiente, App Store y Google Play Store retiró el videojuego por estar en contra de sus prácticas.

De momento, Fortnite no ha vuelto a las tiendas de descargas, no obstante, si los usuarios quieren jugar una partida, pueden hacerlo a través de GeForce Now (el servicio de streaming de NVIDIA) o Xbox xCloud.

Gracias a una colaboración entre Microsoft y Epic Games han conseguido la posibilidad de jugar a Fortnite de manera gratuita mediante el sistema Xbox Cloud Gaming, siendo accesible para cualquier dispositivo iOS, Android u ordenador.

El único inconveniente es que solo es accesible a través del navegador y no desde la aplicación de Xbox Game Pass, por lo tanto, el móvil debe ser compatible con el juego y los buscadores Safari o Chrome.

Para disfrutar del videojuego, los usuarios deberán ejecutar Fortnite a través de la página web de Xbox, iniciar sesión en la cuenta de Microsoft o Xbox y buscarlo en la biblioteca.

En Xbox Cloud Gaming no hay límite de tiempo de juego, se ejecuta en un servidor remoto y no es necesario estar suscrito al servicio GamesPass. Asimismo, es recomendable que los teléfonos tengan una conexión de al menos 10 Mbps de velocidad de descarga o una red WiFi de 5 GHz para jugar.

