¿Facebook está fallando? La app muestra  publicaciones desconocidas a los usuarios

Facebook está experimentando un error que llena los feeds de los usuarios con varias publicaciones de cuentas de famosos.

The Verge señala que varios de sus empleados "experimentaron el mismo problema, donde la sección de noticias principal se inunda con publicaciones menores enviadas a páginas de artistas como Lady Gaga, Nirvana y The Beatles".

Los afectados acceden a sus perfiles y en vez de leer las noticias que les interesan o ver las publicaciones de sus amigos, observan que el feed está lleno de memes y mensajes extraños.

En los muros están apareciendo mensajes o imágenes que otros usuarios envían a famosos, asimismo, algunas personas ya han publicado en Twitter las primeras reacciones del problema.

Alguien me puede explicar que pasa con facebook?😦 o soy sólo yo? pic.twitter.com/6lMe1L16l6 — Renata Hermosilla (@Rivasilla_) August 24, 2022

De momento no se conoce el motivo del error y un panel de estado para Meta no informa del problema. Tampoco parece que sea una caída de la aplicación, no obstante, algunos usuarios ya han informado del inconveniente en Downdetector.

