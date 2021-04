El truco de Android con el que descargar los estados de tus contactos en WhatsApp

A medida que las aplicaciones van actualizándose, empiezan a ofrecer más funcionalidades a sus usuarios. La app de mensajería instantánea WhatsApp no es la excepción. A lo largo de los años, ha ido añadiendo muchas herramientas (algunas más útiles que otras) que a veces son desconocidas para la mayoría de los usuarios.

Uno de esos trucos de la plataforma que no todo el mundo conoce es la posibilidad de descargar los estados temporales de tus contactos. Esta función es inherente al propio WhatsApp por lo que no es necesario descargar una aplicación aparte. No obstante, solo está disponible para dispositivos con sistema operativo Android.

En WhatsApp, al igual que en otras aplicaciones de Mark Zuckerberg, los usuarios pueden publicar imágenes o vídeos que se autodestruyen en 24 horas. A veces, uno de esos estados que ha subido algún contacto tuyo, puede parecerte interesante. En estos casos, algunos le pedirían al amigo o familiar que le envíen la imagen, pero WhatsApp te ofrece también la posibilidad de descargarlo.

Cómo descargar los estados de WhatsApp

Todo lo que ves desde WhatsApp se guarda automáticamente en una carpeta oculta en tu dispositivo móvil. Para descargar una historia de uno de tus contactos, únicamente debes seguir una serie de pasos:

Abre la aplicación ‘Archivos’ en tu dispositivo Android (deberás instalarla por Google Play si no la tienes).

en tu dispositivo Android (deberás instalarla por Google Play si no la tienes). Una vez ahí, busca la carpeta de WhatsApp y hacer clic en ‘Configuración’ .

. Después, queda activar las ‘Carpetas Ocultas’.

Finalmente, al entrar en ‘Media Folder’ y acceder a Statuses, encontraremos las historias de WhatsApp de nuestros contactos.

Para que se pueda descargar un archivo concreto, primero es necesario haber visualizado el estado en cuestión. Esto se debe a que WhatsApp almacena en la memoria interna de los teléfonos los estados que se ven.

Las imágenes pueden descargarse como PNG o JPG y los vídeos en MP4 y, además, el archivo se baja con una alta calidad de imagen. Esto permite disfrutar del contenido sin ningún tipo de deformación con respecto al estado original.

