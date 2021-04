Cómo crear un grupo de WhatsApp donde solo los administradores puedan escribir

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp cuenta con innumerables trucos que buscan facilitar y mejorar la experiencia de sus usuarios en la red. Sin embargo, muchas de estas herramientas son desconocidas para la gran mayoría de nosotros.

Una de estas funciones que no todos los usuarios que emplean WhatsApp conocen es que se pueden crear grupos en la app donde solo los administradores pueden enviar mensajes.

Con esta configuración, solo los administradores podrán hablar y los demás miembros únicamente podrán acceder a la información que estos compartan. De esta manera, se puede enviar mensajes importantes para muchas personas, pero sin que el grupo se llegue a saturar de contenido que oculte lo verdaderamente útil.

¿A quién no le ha pasado que debido a la multitud de gente que hay en un grupo al final no se entera de lo realmente importante? No todo el mundo conoce esta función, pero es realmente útil, ya que en ocasiones hay miembros que opinan sobre una información propuesta por el administrador y, al final, quienes llegan tarde tienen que buscar entre cientos de mensajes hasta encontrar el inicio de la conversación y enterarse de qué pasa.

Hoy, os enseñamos cómo puedes configurar un grupo de WhatsApp para que solo puedan enviar mensajes los administradores y, así, la información llegue a todos los miembros del grupo:

En primer lugar, hay que crear el grupo tal y como se hace normalmente y añadir a las personas a las que quieras dar a conocer algo. Una vez elaborado el grupo, se debe clicar sobre el nombre y acceder a ‘Ajustes del grupo’.

Ahí, selecciona ‘Editar info. del grupo’ y elige quien puede cambiar el asunto, el icono y la descripción del grupo. Finalmente, ve a la opción ‘Enviar mensajes’ y clica sobre ‘Solo Administradores’.

Los usuarios que no sean administradores solo podrán leer o ver la información que llegue a través de los que sí puedan escribir.

