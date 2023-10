Modo monje en tu móvil: la técnica que arrasa en TikTok para ser más productivo a la hora de trabajar o estudiar

A la hora de ponernos a trabajar o estudiar, muchas veces dejamos el móvil a mano y son muchas las distracciones que nos pueden privar de hacer un buen trabajo o, en su defecto, tener un estudio correcto. Es cierto que depende de nosotros no utilizarlo para aprovechar bien el tiempo, pero al tener las tecnologías, aplicaciones y notificaciones tan accesibles, es normal que tengamos la facilidad de distraernos.

Una de las cosas que suelen hacer las personas es apartarse de todas esas distracciones para ser más productivas y poder concentrarse al cien por cien en su trabajo, incluso dejando el dispositivo móvil en otra habitación o apagándolo para evitar esa tentación.

Sin embargo, para luchar contra todas las redes sociales, plataformas, notificaciones y distracciones del móvil en general, ha surgido el 'modo monje', que implica dedicarse a una tarea sin que la tecnología ni otras distracciones estén presentes. De hecho, en TikTok, estos vídeos titulados con el hashtag #ModoMonje acumulan ahora mismo casi 80 millones de visualizaciones.

Este modo, según diferentes expertos, no consiste en ser perfecto ni en conseguirlo todo a la vez, sino en centrarse en lo importante y utilizar el tiempo de la mejor manera posible. En palabras más sencillas, se resume en prestar atención a lo que estás trabajando durante un tiempo determinado, eliminando cualquier otra distracción que no contribuya a tu trabajo, para no perder el hilo de tu tarea y enfocar todo tu esfuerzo y concentración en ella.

Consejos para el 'modo monje'

Hay una serie de consejos para implementar este modo y así poder tener otra vía para lograr tus objetivos tanto en el estudio como en el trabajo y en la vida en general.

Definir objetivos claros y priorizarlos: realizar una lista con las metas que se quieren alcanzar.

Decidir cuánto tiempo se dedicará: no se tiene que dedicar todas las horas ni todos los días, basta con algunas horas, días sueltos... Y que ahí se concentre toda la energía en los objetivos.

Identificar y eliminar distracciones, como apagar el móvil y evitar redes sociales: desconectarse de apps, incluso de conversaciones que no aporten.

Crear una agenda diaria: con tareas específicas y momentos para trabajar, descansar y otras actividades.

Rutina diaria relacionada con los objetivos: el hacer deporte, leer, madrugar, entre otras cosas, puede ayudar a mejorar la productividad.

Cuidar la salud y ajustar el modo si fuera necesario: un buen descanso y alimentación ayudara al proceso y si la realización de este modo resulta estresante, reducir su tiempo y adaptarlo de una manera más cómoda.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.