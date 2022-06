Desarrollan una IA que identifica rostros anónimos en fotos de la Segunda Guerra Mundial

Durante el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial murieron miles de personas y muchas de las víctimas ni siquiera fueron identificadas. Ahora, gracias a un ingeniero de software neoyorquino, se ha desarrollado una inteligencia artificial para ayudar a identificar a las víctimas gracias al escaneo de miles de fotografías.

Esta historia fue reportada por primera vez The Times of Israel y se trata de la plataforma From Number to Names (N2N) que reconoce mediante la inteligencia artificial los rostros de las fotografías de la época del Holocausto y anteriores y las vincula con personas que viven en la actualidad.

La persona que hay detrás de esta idea es Daniel Patt, un ingeniero de Nueva York que trabaja para Google, pero que a su vez, está volcado en este proyecto que cada vez cuenta con más investigadores e ingenieros.

Actualmente, no existe una lista exacta de las víctimas que sobrevivieron al Holocausto según informa la web del Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos (USHMM) y por ello, este proyecto es clave para encontrar a todas esas personas que quedaron en el olvido.

En este museo, ya existe una zona para que las familias afectadas puedan buscar documentación y fue precisamente en un museo, concretamente en el POLIN de Historia de los Judíos de Varsovia, donde Patt se inspiró para llevar a cabo esta inteligencia artificial.

El objetivo principal de N2N es ayudar a estas familias a localizar las fotografías de sus familiares fallecidos en esta época y para ello, esta tecnología se encarga de escanear las fotos que pone a su disposición el USHMM y otras que ofrecen algunas personas de manera individual.

Para aquellos que quieran hacer uso de esta herramienta, simplemente tienen que cargar una foto de este periodo, pero hay que tener en cuenta que el software no es perfecto y que únicamente devuelve las 10 mejores coincidencias que haya encontrado en su base de datos.

En palabras de Patt, con ese software muestran “los resultados, con puntuajes de similitud” y dejan que sean las personas las que “deciden si los resultados contienen una identificación positiva”.

El equipo de Patt pretende conseguir un total de 700,000 fotos que se sumarían a las que ya hay y que se correspondan con la época del Holocausto pero también con años anteriores. De hecho, quieren que en un futuro “N2N se convierta en un vehículo para la educación sobre el Holocausto” añade Patt.

En ese futuro, los propios estudiantes podrían ayudar en la investigación con la identificación de rostros y “descubriendo nuevas conexiones entre los descendientes vivos del Holocausto y sus antepasados” concluye Patt.

El proyecto que lleva desarrollándose durante meses pretende asociarse en un futuro con museos, escuelas y otras organizaciones que quieran fomentar la concienciación sobre la época del Holocausto.

De momento esperan que N2N ayude a construir las conexiones con las víctimas y hacer consciente a la sociedad de que a medida que pasa el tiempo, van quedando cada vez menos supervivientes.

