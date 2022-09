Dell, Nike, Twitch y otros líderes eliminan el botón para 'loguearse' con Facebook por dudas sobre privacidad

©[Digitalpfade] via Pixabay.com.

Los usuarios que querían comprarse un ordenador portátil en la página de Dell iniciaban sesión con su perfil de Facebook para no crearse un perfil en la web, no obstaste, esta opción ya no está disponible desde hace un mes.

Desde CNBC informan que Jen Felch (directora general y directora de información de Dell) dijo que los usuarios dejaron de usar los inicios de sesión con Facebook por razones de seguridad, privacidad e intercambio de datos.

El inicio de sesión es una señal de disminución de la influencia de Facebook en Internet, además, el año pasado, la compañía se vio afectada por el cambio de privacidad de Apple tras unos documentos filtrados que mostraban que la red social había causado daños en sus productos.

Otras empresas como Nike, Ford Motor, Amazon, Twitch, Patagonia, Best Beauty y Pottery Barn han eliminado la opción de iniciar sesión con Facebook.

Los representantes de Ford, Patagonia y Twitch se negaron a comentar a CNBC por qué eliminaron el botón de Facebook, mientras que Best Buy, Pottery Barn, Nike y Match no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Rakesh Soni (director ejecutivo de la firma de administración de identidad digital LoginRadius) señala que muchas empresas vieron los inicios de sesión como un método fácil de usar para que los consumidores accedieran de manera segura sin tener que configurar nombres de usuario y contraseñas.

Las páginas podían capitalizar la popularidad de las redes sociales, Facebook y Google se beneficiaban de todos los datos que recopilaban sobre los usuarios, y los anunciantes tenían la oportunidad de promocionar sus productos de manera más eficiente.

Felch no está segura de si las preocupaciones por la privacidad llevaron a los clientes a alejarse de los inicios de sesión de redes sociales, añadiendo que "saben todo lo que estamos haciendo" porque "todos los sitios en los que iniciamos sesión con una cuenta de redes sociales ahora los conocen".

El inicio de sesión de Facebook no está extinto. Numerosos sitios web de medios de comunicación y organizaciones de noticias todavía lo usan como una opción, al igual que los desarrolladores de juegos móviles. No obstante, las empresas quieren reducir su dependencia de las redes sociales, concretamente de Facebook.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.