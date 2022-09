Facebook e Instagram podrían añadir nuevas funciones de pago: "las personas estarían dispuestas a pagar"

The Verge señala que Meta está configurando una organización de productos para crear nuevas funciones de pago para Instagram y Facebook.

Esta novedosa división llamada 'Monetization Experiencies' tiene el objetivo de trabajar en el desarrollo de servicios para aquellos usuarios que estén dispuestos a pagar por tener un extra.

El equipo de Meta no ha dado detalles al respecto, por consiguiente, aún no se conoce a qué tipo de funciones de pago se dedicará esta nueva división. Desde The Verge apuntan a que dicha iniciativa podría dirigirse a los usuarios que estén dispuestos a pagar por tener un plus en la dinámica de Facebook e Instagram.

John Hegeman (vicepresidente de monetización de Meta que supervisa al grupo) afirma en The Verge que "creo que vemos oportunidades para crear nuevos tipos de productos, características y experiencias por las que las personas estarían dispuestas a pagar y estarían emocionadas de pagar".

Por otro lado, el diario internacional añade que Hegeman "se negó a dar más detalles sobre las características que se están considerando".

El equipo de Meta piensa que la estrategia podría tener un aporte significativo a largo plazo, es decir, los usuarios estarían dispuestos a pagar funciones prémium y extras a cambio de una suscripción .

Hegeman está prestando atención "a lo que sucede en la industria" porque cree que "hay varias empresas que han hecho cosas interesantes en este espacio" de las que considera que puede "aprender y emular con el tiempo".

De momento, Instagram cuenta con una serie de funciones de pago que están relacionadas con los creadores y la visibilidad de su contenido, mientras que Facebook permite que los administradores ofrezcan contenido exclusivo en sus grupos a cambio de un pago.

