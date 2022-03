App Store vuelve a llenarse de imitaciones de Wordle después de que Apple las eliminase 

Las copias de Wordle para aplicaciones móviles siguen apareciendo en la App Store y en Google Play. El juego original solo está disponible para el navegador web, pero eso no impide que estas apps están teniendo bastante éxito.

Los intentos por despuntar en las plataformas de distribución digital con una idea que no es propia no están bien vistos por parte de Apple. De hecho, la compañía anima a los desarrolladores que “propongan sus propias ideas” en sus Directrices de la App Store.

Apple defendió su punto de vista sobre las plataformas que copian a otros proyectos borrando en enero muchas de las aplicaciones que imitaban a Wordle. Sin embargo, las plataformas han vuelto y, al buscar su nombre en la App Store, aparecen varios juegos similares.

Una de las aplicaciones imitadoras de Wordle de la App Store es Word Guess. The Verge

Las apps se llaman Wordus, Word Guess, Wordl para intentar diferenciarse del juego original e incluso tienen alguna variante, pero todos ofrecen el mismo diseño, los mismos colores y el mismo tipo de juego.

El Wordle original fue comprado recientemente por The New York Times a su creador Josh Wardle. Tras su compra, el periódico no lo ha incluido a su aplicación Crossword oficial, donde están sus juegos de rompecabezas, por lo tanto, no se encuentra en la App Store ni en Google Play.

El medio de comunicación The Verge se cuestiona si es realmente “responsabilidad de Apple defender a una corporación multimillonaria de los imitadores”. Después de que en enero eliminase gran parte de las apps similares, se espera que en esta ocasión vuelva a hacer lo mismo.

Posiblemente, la razón que animó a Apple a retirar estas aplicaciones de su App Store sea que se puede entender que estas quebrantan las Directrices de la plataforma.

Por su parte, las apps incluyen elementos que pueden perjudicar a la imagen del juego original. Esto se debe a que estas incluyen anuncios, compras opcionales o tarifas de suscripción. Mientras tanto, el Wordle real asegura que “no está tratando de hacer nada turbio con sus datos o sus globos oculares”.

