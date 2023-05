Un perfil profesional, con muchos seguidores y un diseño cuidado y centrado en el servicio que ofreces, son algunas de las características de un perfil que triunfa en Instagram. Además, dar un toque personal a tus publicaciones hace que te diferencies del resto.

Los mejores trucos de Instagram no solo son cosa de 'influencers', están al alcance de todos, gracias a estas 'apps' gratuitas y muy fáciles de usar que darán un lavado de cara de cualquier perfil aficionado a uno profesional. Empezamos.

1. Canva

No podemos no empezar con otro que no sea Canva. Con este programa podremos subir portadas de stories personalizadas, plantillas con múltiples diseños y montar vídeo con diferentes efectos. Además, Canva cuenta con un banco de fotos free para poder utilizar y tiene hasta plantillas para hacer tu propio curriculum de diseño. Muchos medios utilizan esta app para superponer texto encima de una foto y colgarla en el feed. También cuenta con un servicio de pago.

2. StoryArt

En un primer momento, esta app se especializó en plantillas y portadas para stories de Instagram básicas, pero fue evolucionando hacia animaciones, montajes interactivos y muestras de diseño espectaculares para unas historia de Instagram de primera. También cuenta con versión premium.

3. Picsart

Una app de retoque fotográfico que cuenta con filtros diferentes y efectos únicos. También se puede editar vídeo, hacer plantillas, dibujar y colorear, crear un avatar, hacer collages y muchas cosas más. Tiene versión de pago, pero con la gratuita se pueden hacer muchas cosas.

4. Vimage

La aplicación Vimage permite al usuario añadir efectos a las fotos, como estrellas que brillan en una foto de un paisaje de noche o el vapor de un café caliente saliendo de la taza de la foto.

5. Tezza

Tezza es otra aplicación de retoque fotográfico, pero cuenta con filtros vintage diferentes a los de otras apps. Algunas influencers como Marta Rimbau han reconocido utilizarla.

