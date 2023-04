Antivirus gratis y fiables para proteger tu ordenador

"El ordenador está en peligro". ¿Cuántas veces habremos leído algo así en nuestro ordenador? Desde los antiguos troyanos hasta los mensajes de "tu ordenador está infectado". Diferenciar cuándo es verdad o cuándo es un timo, no es nuestro trabajo, es el de nuestro antivirus.

Cada día se infectan cientos de ordenadores, expuestos a todo tipo de ciberataques, sostienen desde la OCU. ¿Cómo evitarlo? Pues manteniéndolos bien protegidos.

Hay multitud de programas en el mercado, capaces de detectar y eliminar los virus o programas maliciosos (malware) de tu dispositivo. Un firewall y un antimalware son la protección básica de cualquier antivirus.

El firewall, o cortafuegos, es la defensa de primera línea: impide la entrada a los indeseables, aunque busquen los accesos más recónditos; el antimalware, completa la seguridad, revisando todo aquello que ha conseguido entrar en nuestro equipo.

En la actualidad, muchos de los ataques malware van dirigidos a Windows, puesto que es el sistema operativo que utiliza la mayoría de los usuarios. "Los hackers no son tontos y saben sacar partido a esta situación: cuanto más usuarios, mayor será el daño. ¡Ojo! Esto no quiere decir que los usuarios de Mac se libren de ser víctimas de virus informáticos. Sea cual sea el sistema operativo, nuestros expertos recomiendan tener siempre instalado un buen antivirus en el ordenador o en el dispositivo tecnológico que se use normalmente para navegar por Internet (móvil, tableta…)", leemos en la OCU.

¿Qué hay que tener en cuenta en un antivirus?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) enumera las características con las que debe contar un buen antivirus.

Que sea apto para tu ordenador : si el equipo es viejo o con poca memoria RAM. Hay que conocer si el software elegido es correcto.

: si el equipo es viejo o con poca memoria RAM. Hay que conocer si el software elegido es correcto. Que resulte fácil de usar : consulta si es correcto y renuévalo para ahorrar el proceso de instalarlo de nuevo.

: consulta si es correcto y renuévalo para ahorrar el proceso de instalarlo de nuevo. Que tenga protección frente a ' phishing' : este tipo de estafa tiene como objetivo obtener a través de internet datos privados de los usuarios, así como datos financieros. No todos los antivirus cuentan con protección 'antiphishing' y los navegadores web no protegen completamente frente a este tipo de engaño.

: este tipo de estafa tiene como objetivo obtener a través de internet datos privados de los usuarios, así como datos financieros. No todos los antivirus cuentan con protección 'antiphishing' y los navegadores web no protegen completamente frente a este tipo de engaño. ​Que ofrezca otras funciones extra: conexión de VPN, para conectarse de manera privada desde cualquier sitio, el control parental, para monitorizar el uso de dispositivos en menores, o herramientas de optimización del PC, para acelerar el funcionamiento del mismo borrando programas y ficheros innecesarios del ordenador.

¿Por qué son gratuitos los antivirus?

Si hay en el mercado tantos programas antivirus de pago, ¿por qué existen los gratis? ¿Dónde está el truco?

No hay ningún truco —sostiene la OCU— las compañías que desarrollan este tipo de software tienen interés en que sus programas estén instalados en cuantos más equipos mejor. Es la forma de que sus bases de datos estén actualizadas y crezcan. Y para ello ponen el producto sin coste al alcance de los particulares.

Bitdefender, el mejor antivirus gratuito

Primero desinstalar el antivirus antiguo o renovar e instalar el nuevo antivirus siguiendo las instrucciones del fabricante. Navega con precaución para evitar riesgos y ciberataques. La OCU, teniendo en cuenta los puntos comentados antes, ha hecho un listado con los mejores antivirus gratuitos y de pago, que cuentan con firewall propio, antiphishing y control parental, entre otras funciones.

El Microsoft Windows 10 - Defender, a diferencia de lo que sucede con otros antivirus gratuitos, con este el usuario no sufrirá molestas promociones para actualizarlo a la versión de pago, es muy fácil de usar y no ralentiza en absoluto el ordenador, mantiene la OCU y señala otros antivirus fiables y gratis: Avast free antivirus, AVG antivirus free y AVIRA free security.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.