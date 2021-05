Amazon rebaja los auriculares de Aukey con más de 26.000 valoraciones a mitad de precio... ¡y cuestan solo 20 euros!

Que los auriculares inalámbricos son los wearables más deseados no es ninguna novedad, puesto que la gran oferta del mercado es buena prueba de ello. Así, estos objetos de deseo techie siempre tienen la mirada puesta encima por parte de aquellos que quieren renovarlos y tener las últimas prestaciones del mercado, sobre todo si los encontramos con una interesante oferta. Eso sí, dar con el modelo perfecto para nosotros no siempre resulta sencillo, puesto que existen modelos de mil formas, colores y prestaciones. Y es que, por ejemplo, aquellos que los quieren sobre todo para incluirlos en sus entrenamientos pueden optar por los modelos con gancho para evitar incidencias, mientras que aquellos que los usan en su día a día para amenizar los trayectos pueden comprar los de botón.

Si estás perdido en la búsqueda de tus auriculares, en 20deCompras te ofrecemos tres opciones. Por un lado, puedes consultar nuestra guía para elegir los cascos que mejor se adaptan a ti. Por otro, puedes consultar las valoraciones y opiniones que los usuarios que ya los han probado hacen de los modelos entre los que estás dudando y, por último, puedes descartar según tu presupuesto. Si quieres tener en cuenta estas dos últimas opciones... ¡sigue leyendo! Amazon ha rebajado a mitad de precio los auriculares inalámbricos de Aukey, uno de los best seller de la plataforma. Este modelo cuenta con más de 26.500 valoraciones, que destacan su buena calidad de sonido, y hoy cuestan menos de 20 euros. ¿Vas a dejar pasar este chollo?

Estos auriculares tienen 25 horas de autonomía. Amazon

Las prestaciones por las que merecen la pena

Calidad de sonido . Este modelo ofrece un sonido preciso y de alta fidelidad, incluso en las llamadas que se escuchan con claridad gracias a la tecnología Mems incorporada en el micrófono.

. Este modelo ofrece un sonido preciso y de alta fidelidad, incluso en las llamadas que se escuchan con claridad gracias a la tecnología Mems incorporada en el micrófono. Conexión rápida. Su tecnología ‘bluetooth’ 5.0 permite emparejar rápidamente los auriculares con el dispositivo vinculado, al tiempo que le brindan una conexión inalámbrica estable y eficaz. Además, se conectan automáticamente al sacarlos de la caja de carga y se desconectan al volver a guardarlos. También es compatible con Siri.

Su tecnología ‘bluetooth’ 5.0 permite emparejar rápidamente los auriculares con el dispositivo vinculado, al tiempo que le brindan una conexión inalámbrica estable y eficaz. Además, se conectan automáticamente al sacarlos de la caja de carga y se desconectan al volver a guardarlos. También es compatible con Siri. Batería duradera. Gracias a su tecnología, estos auriculares ofrecen hasta cinco horas de sonido de alta calidad en modo reproducción continua con una sola carga. Y, además, si contamos con el estuche podemos disfrutar de cuatro cargas adicionales, es decir, ofrecen un total de 25 horas de uso continuado.

